“Indovina chi viene a cena”, con Sabrina Giannini

Il programma si intitola "Indovina chi viene a cena" ma ciò che Sabrina Giannini tornerà a suggerirci nelle puntate della nuova stagione, al via domenica 25 febbraio in prima serata su Rai3, non è tanto “chi” ma “cosa” portiamo con noi a tavola. Il rapporto tra l’ambiente e la salute sta a cuore alla giornalista fin dalla prima inchiesta che gli dedicò, nel 1997, all’interno di "Report". E oggi, con le proteste degli agricoltori, il tema dell’agricoltura, e quindi del cibo di cui ci nutriamo, è quanto mai attuale. «Bisogna cambiare il modo di concepirla» racconta la giornalista. «Abbiamo sfruttato i terreni, uccidendo la biodiversità e impoverendoli con i fertilizzanti chimici. E invece di porre rimedio, cosa facciamo? Aumentiamo i pesticidi e, con essi, il rischio di ammalarci. Primi fra tutti proprio coloro che li utilizzano. A questo proposito, in una puntata avremo tre importanti nutrizionisti che ci parleranno di longevità».

La crisi dell’agricoltura è strettamente legata al cambiamento climatico, un altro tema che purtroppo è tristemente attuale...

«Ecco perché bisogna ripensare il sistema. Se andiamo avanti così, per il caldo, ad esempio, in Italia non avremo più vitigni. E non potremo fare per sempre come la California che li rifornisce continuamente di acqua, perché questa non è una risorsa infinita e la natura prima o poi ci dirà: “O la bevi o ci annaffi le coltivazioni”».

Insieme alle denunce, suggerirà anche qualche soluzione?

«La soluzione c’è e bisogna volerla e sostenerla. Se vogliamo cambiare veramente il mondo, dobbiamo farlo noi in prima persona. Vorrei che le persone capissero che la forza è dei consumatori che non devono lasciarsi ingannare dal greenwashing (un ecologismo di facciata) e dal marketing. Bisogna ragionare con la propria testa. La minoranza che oggi è contro i pesticidi, ad esempio, con scelte sostenibili può diventare la maggioranza».

La prima puntata della nuova stagione riproporrà alcune vecchie inchieste.

«Vedremo come sono andate a finire, nel bene e nel male. E mi toglierò un paio di sassolini dalla scarpa».