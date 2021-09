“Indovina chi viene a cena” con Sabrina Giannini

Le minacce all’ambiente e alla nostra salute, il traffico illecito di animali esotici, le truffe alimentari sono solo alcuni dei temi al centro delle inchieste di Sabrina Giannini in "Indovina chi viene a cena", che torna su Raitre sabato 25 settembre.

Sabrina, parliamo di un tema caro a tutti: le truffe alimentari. Qualche esempio?

«Purtroppo il sistema di etichettatura attuale non aiuta nella scelta perché non fornisce informazioni importanti. Prendiamo la carne: viene indicato il Paese di provenienza, ma non si dice come l’animale ha vissuto, che cosa ha mangiato. Le uova con la scritta “provenienti da allevamenti a terra” non esclude che le galline siano state sempre tenute chiuse in un pollaio ed è impossibile conoscere con quale mangime siano state nutrite. Per non parlare dell’olio...».

Ci dica.

«Tutti i fondi dell’Unione Europea vengono destinati alle coltivazioni intensive che sono concentrate in Spagna. E questo ha tagliato le gambe ai piccoli produttori. Il risultato è che oggi l’olio che consumiamo è solo per il 15 per cento italiano».

Qual è la soluzione?

«L’ideale sarebbe fare la spesa attraverso i gruppi di acquisto solidale. E servirsi dei produttori locali, cosa più facile per chi vive nei piccoli centri».

Avrete anche un’inchiesta sulle mele.

«Sì, mostreremo che le mele sono il frutto che contiene più pesticidi. Ma anche quello più consumato dai bambini e dagli anziani...».