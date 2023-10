Inizia la nuova era di “Che tempo che fa” con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Il 15 ottobre ricomincia lo show della domenica sera che ha traslocato da Rai3 al Nove Giusy Cascio







Il 15 ottobre ricomincia “Che tempo che fa”. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno traslocato da Rai3 sul Nove, canale del gruppo Warner Bros. Discovery. E quest’anno si festeggia la 21a edizione del programma.

Fabio, Luciana, visto il cambio di rete, la vostra coppia spumeggiante meriterebbe un nome ufficiale. Tipo i “Ferragnez”. Che ne dite dei “Faziolìtti”?

Fazio: «Ricorda i fazzoletti, forse è meglio di no».

Littizzetto: «Faziolitti a me sembra un nome di batteri».

Ci sarebbe anche “Littìfa”, più rock, simil Litfiba. O avete altre idee?

Luciana: «Sui social c’è un account umoristico che si chiama “Casa Fazietto” e pubblica video divertenti con noi due. Teniamo “Fazietto”, Fabio, che dici?».

Fazio: «Per me va bene anche Faziettos».

Com’è andato il “trasloco” sul Nove? Fabio, lei è notoriamente un abitudinario, non è un po’ spaesato? Ha trovato il suo camerino?

Littizzetto: «L’ho trovato prima io, il camerino di Fazio. Sappi, caro Fabio, che in bagno non funziona lo sciacquone».

Fazio: «L’avrai rotto tu. Ma ti pare che vai lì, a curiosare, ti pare che entri prima di me a sbirciare? Sa, Luciana vuol fare “Ulisse: il piacere della scoperta”».

Che cosa troverebbe, poi, di così “scottante” nel suo camerino?

Fazio: «Appunto, nulla: la bandiera della Sampdoria e i disegni dei miei figli. Uguale al camerino di prima».

Littizzetto: «Io invece in Rai avevo un camerino minuscolo, da “figlia della serva”, non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo, chissà».

Certo che il Nove è un bel numero, ha un significato forte. Credete nella numerologia?

Fazio: «No, ma tutto serve. Sentiamo».

Littizzetto: «Anch’io sono curiosa».

Il 9 rappresenta il compimento di un ciclo per prepararsi a iniziare il successivo.

Littizzetto: «Mi sembra che calzi a pennello per la nostra situazione».

Fazio: «Siamo pronti a tutto, e poi il 9 è il quadrato di 3, che è il numero perfetto».

Per la smorfia poi è benaugurante, perché indica “’a figliata”, la figliolanza. Quindi salute, prosperità, crescita. Voi vi augurate abbondanza di…?

Littizzetto: «Di ascolti. Ci auguriamo che il nostro pubblico ci segua sul nuovo canale. E anche abbondanza di ospiti interessanti, curiosi, e soprattuto in grado di raccontare la vita».

Fazio: «Tutto giusto quello che ha detto Luciana, e aggiungo l’affetto, la stima della gente, di cui abbiamo avuto un assaggio online quest’estate. Non era scontato».

Il pubblico vi ha dimostrato un grandissimo affetto: “Che tempo che fa” ha riaperto le sue pagine social giovedì 3 agosto ripartendo da zero follower. E a fine mese aveva raggiunto quasi cinque milioni di interazioni. Bisognerebbe inventare un hashtag di ringraziamento speciale per la vostra community.

Fazio: «“Grazie” è già una parola meravigliosa, perché contiene la gratuità della cosa ricevuta. Per esprimere la mia gratitudine più profonda, quindi, direi semplicemente #grazie, un grazie consapevole».

C’è molta curiosità di scoprire le novità. Anticipateci qualcosina. Partiamo dallo studio: Warner Bros. Discovery non baderà a spese…

Littizzetto: «Ora non è che bisogna immaginarsi una cosa faraonica, un enorme parco di divertimenti come Disney World in Florida, eh?».

Fazio: «Sostanzialmente siamo identici nella scenografia».

Littizzetto: «Però una modifica sostanziale c’è: io al mio ingresso scenderò una scala di nove gradini. Una difficoltà in più, con i tacchi».

Fazio: «Ma metti le pinne, Luciana, e poi ti tuffi direttamente nell’acquario».

Quindi i pesci alla fine li avete trovati? Negli spot dello show andati in onda qualche dubbio c’era...

Littizzetto: «Mancano solo gli squali che non sono voluti venire».

Fazio: «Meno male. Luciana girando lo spot è già stata morsa dal ragno violino, temeva di morire».

Littizzetto: «Ha parlato lui, cuor di leone, l’audacia fatta uomo».

Fazio: «Ma se facevo anche le ascensioni, in montagna. Ora non ci riuscirei, perché dovrei perdere qualche chilo».

Littizzetto: «Infatti quando facciamo le foto insieme mi dice: “Mettiti di tre quarti”, così gli copro la pancia».

Pronti per gli scoop di “Novella Bella”? Ed è vero che il suo direttore, Nino Frassica, avrà uno spazio tutto nuovo?

Fazio: «Sì, iniziamo alle 19.30 proprio con l’anteprima di Nino: “Che tempo che farà”. Lui racconterà con il suo umorismo surreale il dietro le quinte del nostro programma con tanti retroscena».

Littizzetto: «Io non vedo l’ora di capire che cosa farà Ornella Vanoni. Sappiamo solo che durante la settimana prenderà tanti appunti e poi parlerà liberamente, senza freni».

Fazio: «Sarà lei a traghettare il programma dalla prima parte al Tavolo. La trasmissione durerà tanto, più di quattro ore».

Littizzetto: «Come uno spettacolo di Luca Ronconi a teatro, in pratica».

Al Tavolo ci saranno dei nuovi ingressi?

Fazio: «Arriva Ubaldo Pantani. E sono confermati la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini, ndr), Francesco Paolantoni e Mara Maionchi. Così come, nella prima parte, ci aiuteranno a capire la nostra società contemporanea Roberto Saviano, che verrà a trovarci spesso, Michele Serra, Massimo Giannini e il professor Roberto Burioni, quanto mai essenziale perché rappresenta la voce della scienza in un momento in cui contro le verità scientifiche si diffondono le visioni folli di complottisti e terrapiattisti».

E Filippa Lagerbäck? Nel nuovo corso si farà mora?

Fazio: «Mora? Forse... E comunque sobria ed elegante Filippa lo sarà sempre. Il suo cameo in trasmissione è un regalo prezioso».

Littizzetto: «Filippa è una donna intelligente, energica, è appena tornata da un safari in Africa».

Fazio: «Non come te, che i leoni li fai scappare».

Littizzetto: «Io tifo per le gazzelle».

Luciana, sta preparando qualche festeggiamento speciale per i 40 anni di carriera televisiva di Fazio? Uscirà da una torta vestita da candelotto di dinamite?

Littizzetto: «Quand’è che cadono questi 40 anni di carriera di preciso?».

Fazio: «Il 10 ottobre».

Littizzetto: «Sospiro di sollievo, non siamo ancora in onda».

Fazio: «Noi scherziamo, sa. Ma la verità è che ci vogliamo bene. Gli amici veri come Luciana io li conto sulle dita di una mano».

E Luciana che dito è?

Littizzetto: «Il medio (chiede sottovoce)?».

Fazio: «L’anulare, quello della fede».

Si vede che siete amici genuini. Ma quando non parlate di lavoro, di cosa parlate?

Littizzetto: «Di quadri».

Fazio: «Mi sta instradando all’arte contemporanea».

Un rimbrotto che vi fate a vicenda periodicamente?

Fazio: «Lei mi dice che sono vecchio».

Littizzetto: «Lui che sono come sua moglie».

Vi è mai balenata l’idea di scrivere un libro insieme?

Fazio: «Non andremmo oltre la prima riga. Ma una sitcom, forse, insieme si potrebbe anche fare, sarebbe molto divertente. Lucianina però com’è noto ha già altri impegni televisivi».

Fabio, secondo lei come si sta comportando in versione giudice a “Tú sí que vales”?

Fazio: «Ovunque vada, lei rompe le scatole (ride)».

Luciana, lei invece in quale giuria televisiva vedrebbe bene Fabio?

Littizzetto: «Ora chiedo a Maria De Filippi se lo prende ad “Amici”, sarebbe perfetto per incoraggiare i giovani».

Fazio: «Io andrei solo dov’è Luciana, per darle fastidio. Oppure mi piacerebbe moltissimo la giuria di “Cash or trash”. A giudicare cimeli, ricordi affettivi di valore o cianfrusaglie recuperate in soffitta. Amo quel programma».

La sera prima del debutto sul Nove, sarete un po’ tesi in stile “Notte prima degli esami”?

Littizzetto: «Spero di no, in genere non mi succede. Però mi mancheranno le maestranze della Rai, il nostro “pollaio” prima della diretta, le chiacchiere e i sorrisi dietro i “come stai?, come va?”. Ma casa nuova, vita nuova».

Fazio: «Dopo alcuni mesi di stop, bisognerà riprendere il ritmo. Vedremo, durante le prove…».

Non resta che darsi appuntamento alla prima puntata. Vorreste noi di Sorrisi nel backstage il 15 ottobre?

Littizzetto: «Certo che sì».

Fazio: «Voi di Sorrisi siete come sempre i benvenuti».