“Inside”: su Italia 1 otto nuovi speciali di “Le Iene”

Silvia Perazzino







Da domenica 12 marzo tornano su Italia 1 gli speciali "Le Iene presentano: Inside", che raccontano, con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse del programma creato da Davide Parenti. Otto nuovi appuntamenti in prime time la domenica.

Questa nuova stagione di "Inside" si apre con l’inchiesta sul “massacro di Ponticelli”, il quartiere di Napoli dove si è consumato il crimine. Con contenuti esclusivi fatti di nuove testimonianze, carte, indagini e ricostruzioni, i due inviati di "Le Iene" Giulio Golia e Francesca Di Stefano tenteranno di fare chiarezza sulla vicenda, ripercorrendo le tappe di quanto accaduto, alla luce delle tante domande che non trovano ancora risposta. La vicenda di cronaca risale al 2 luglio 1983, quando le piccole Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, di 7 e 10 anni, vennero rapite, seviziate e uccise. I loro corpicini furono ritrovati carbonizzati nella zona in cui le due vivevano, e da cui furono viste allontanarsi per l’ultima volta. Per il brutale duplice omicidio furono condannati tre operai, all’epoca ventenni, incensurati: Giuseppe La Rocca, Luigi Schiavo e Ciro Imperante. I tre, oggi, sono uomini liberi dopo 27 anni di carcere, e continuano a dirsi innocenti. E hanno anche richiesto la revisione del processo per «ripulire il proprio nome da quell’orrendo marchio di infamia e mettere le manette a un mostro che cammina ancora in mezzo ai bambini». Tra le tante inchieste di "Le Iene presentano: Inside" ricordiamo quelle sulle morti del manager del Monte dei Paschi di Siena David Rossi e del sindaco di Pollica (Salerno) Angelo Vassallo.