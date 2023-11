“Io canto” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, mercoledì 29 novembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Gerry Scotti Credit: © Splashnews Redazione Sorrisi







Io canto generation - Canale 5 - Ore 21.20

Per Gerry Scotti la musica è il primo amore, mai abbandonato: non a caso tra poco uscirà il suo regalo di Natale per tutti i fan, il disco “Gerry Christmas”. Intanto è tutto pronto per la seconda puntata del suo talent, dove a giudicare i giovani aspiranti artisti ci sono Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola.

Il buono, il brutto, il cattivo - Warner Tv - Ore 21.30

Ogni occasione è buona per rivedere il terzo sensazionale capitolo della cosiddetta “trilogia del dollaro”, girato da Sergio Leone nel 1966. Accanto a Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach.

Il paradiso delle signore - Rai1 - Ore 16.00

Per il suo personaggio, Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, è proprio un momentaccio: non riesce a perdonare le bugie del marito Tancredi, e decide di andarsene di casa… Chiara Baschetti, invece, si gode il suo momento magico: la soap pomeridiana le sta regalando grandi soddisfazioni.

Real Madrid-Napoli - Prime Video - Ore 21.00

Trasferta difficilissima in Champions League per Khvicha Kvaratskhelia e compagni, impegnati al Santiago Bernabeu contro i fenomenali “blancos” allenati da Carlo Ancelotti.

I fatti vostri - Rai2 - Ore 11.10

Che cosa hanno in serbo gli astri per voi? Ve lo spiega anche oggi Paolo Fox nel suo seguitissimo spazio all’interno del programma condotto da Tiberio Timperi.

Una giornata particolare - La7 - Ore 21.15

Stasera Aldo Cazzullo rievoca l’attentato partigiano di via Rasella, a Roma, dove il 23 marzo 1944 morirono 33 soldati tedeschi. Per rappresaglia, il giorno dopo, i nazisti attuarono l’infame strage delle Fosse Ardeatine, dove vennero trucidate 335 persone totalmente estranee all’accaduto

Per chi vuole vedere altri film Baciami, stupido - Rai Movie - Ore 21.10 Dean Martin e Kim Novak sono i protagonisti di questo film di Billy Wilder, che nel 1964 si ispira a un testo teatrale italiano, già trasposto da Mario Camerini in “Moglie per una notte”. The Conjouring per ordine del diavolo - Rai 4 - Ore 21.20 Nuovo capitolo della saga con Vera Farmiga e Patrick Wilson, che riprendono i panni dei coniugi Warren, demonologi alle prese con nuove inquietanti presenze. La legge del capestro - Rete 4 - Ore 16.45 Il carisma di James Cagney è il punto di forza di questo western del 1956. Il divo interpreta un rude allevatore di cavalli che accoglie nel suo ranch il cowboy che gli ha salvato la vita, ma poi... Il Padrino - Sky Cinema Due - Ore 21.15 Francis Ford Coppola gira nel 1972 questa pietra miliare della storia del cinema, premiata con tre Oscar (tra cui Miglior film e Miglior attore a Marlon Brando, indimenticabile boss).

CALCIO: CHAMPIONS LEAGUE

ore 21.00 Benfica-Inter (Sky Sport Uno)

(Sky Sport Uno) Real Sociedad-Salisburgo (Sky Arena)

(Sky Arena) Arsenal-Lens (Sky Calcio)

BASKET: EUROCUP

ore 20.00 Trento-Aris (Sky Max)

