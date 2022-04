“Italian Green”, su Rai2 con Marco Martinelli

Ogni sabato su Rai2 ci mostra realtà che propongono prodotti a basso impatto ambientale e promuovono il recupero delle materie prime Simona De Gregorio







Ogni sabato su Rai2 il giovane divulgatore scientifico Marco Martinelli ci accompagna per tutta la penisola mostrandoci realtà che propongono prodotti a basso impatto ambientale e promuovono il recupero delle materie prime. Insieme a lui, in "Italian Green - Viaggio nell’Italia sostenibile", ci sono Noemi David, Mario Acampa e Riccardo Cresci. Oltre a tanti ospiti vip, sensibili ai temi “green”.

Quali sono i piccoli gesti che tutti noi possiamo mettere in atto?

«I gesti che facciamo in automatico e ai quali non si dà peso sono quelli che possono contribuire a una vita più sostenibile. Evitare di far scorrere l’acqua a lungo prima di entrare nella doccia. Ricordarsi di spegnere le luci quando si esce da una stanza. Non lasciare il condizionatore acceso mentre si è fuori casa. Ma anche abbracciare il concetto di riciclo, comprando i vestiti nei mercatini dell’usato o del vintage».

E l’alimentazione?

«Abituarsi ad acquistare da filiere controllate, con un basso impatto ambientale. Prendiamo il cioccolato: meglio scegliere piccoli produttori rispetto alle grandi industrie dove le materie prime arrivano da luoghi che ospitavano la foresta pluviale e dove c’è uno sfruttamento del lavoro».

Segue i programmi di divulgazione scientifica?

«Ovviamente sono cresciuto a pane e "Superquark" di Piero Angela. E seguo "Linea Verde". Ma ammiro anche altri esperti, come Luca Perri, che è coconduttore di "Infodemic: il virus siamo noi", un interessante documentario ora su Prime Video».

Tra gli ospiti vip, chi l’ha colpita?

«Lorena Bianchetti, che ci ha spiegato qual è il suo contributo quotidiano e come cresce sua figlia nel rispetto dell’ambiente, partendo anche da piccole coltivazioni in casa».

Riguardo al verde in casa, cosa ci suggerisce?

«Anche chi non ha un giardino, può organizzare in balcone un piccolo orto di pomodori, erbe aromatiche...».

E il problema degli scarti alimentari?

«Qualcosa si sta muovendo. Per esempio, delle aziende usano le bucce delle patate per estrarre antiossidanti adatti alla conservazione delle insalate in busta».