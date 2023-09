“Italic, carattere italiano”, Giorgio Zanchini racconta personaggi storici

Il programma ci farà viaggiare alla scoperta dei grandi personaggi che hanno portato il genio italiano oltre i confini nazionali Antonella Silvestri







La cultura italiana è da sempre celebrata nel mondo. E ora c’è un nuovo modo per esplorarla. Il 30 settembre, in prima serata su Rai3, prende il via il programma "Italic, carattere italiano". Condotto dal giornalista e saggista Giorgio Zanchini, ci farà viaggiare alla scoperta dei grandi personaggi della storia che hanno portato il genio italiano oltre i confini nazionali. E il titolo, “Italic”, non è casuale, ma è un omaggio al primo carattere corsivo della storia. A inventarlo è stato uno stampatore veneziano, Aldo Manuzio nel 1501.

Giorgio, una bella sfida portare un programma culturale il sabato sera in tv…

«La cultura in tv la fanno Alberto Angela, Aldo Cazzullo, Ezio Mauro, tanto per fare qualche nome. Noi ripercorriamo la strada degli italiani del passato che hanno lasciato il segno. Che si sono distinti in Italia e che hanno esportato il loro talento all’estero».

Di chi parlerete?

«Sono tre puntate monografiche: la prima sarà dedicata al tenore Enrico Caruso e alla sua conquista di New York. Il 7 ottobre punteremo i riflettori su Caterina de’ Medici, regina di Francia. E il 14 ottobre parleremo dell’inventore Guglielmo Marconi in Inghilterra».

Ci sono personalità italiane che ritiene trascurate ma che meritano di essere riscoperte?

«Senz’altro sì, anche se si deve capire se siano stati gli storici a snobbarle o i mass media. La tv tende a trascurare le persone poco famose perché, si presume, non riuscirebbero a garantire buoni ascolti. Ci sono scienziati italiani di grande livello di cui nessuno sa nulla».

E a quei giovani che parlano il “corsivo” (una parlata particolare esplosa sui social) come spiegherebbe "Italic, carattere italiano"?

«Non saprei (ride). Difficile che il sabato sera i ragazzi siano davanti alla tv. Ma noi speriamo che ci seguano on demand su RaiPlay. Oppure sui social, dove pezzi della trasmissione potrebbero diventare virali».