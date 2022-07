James May: un agente “speciale” nel nostro paese

Su Prime Video una nuova impresa del giornalista britannico con "James May, il nostro agente in italia" "James May, il nostro agente in Italia" Credit: © Prime Video Solange Savagnone







Si puo' vedere su

Può un buffo e intraprendente giornalista britannico scoprire i segreti della “dolce vita”? Questa è infatti la sua nuova missione nella serie “James May, il nostro agente in Italia” che, come recita il titolo del programma, approda nel nostro Paese. Per scoprire se il temerario inviato ci riuscirà e cosa troverà sul suo cammino, l’appuntamento è su Prime Video dal 15 luglio.

Nelle nuove puntate May attraverserà in lungo e in largo quello che lui stesso definisce come uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro. Da Palermo alle vette delle Dolomiti, James scoprirà la cultura, il cibo, il lavoro e anche un po’ di sport. Sullo sfondo, vedremo alcuni dei paesaggi più belli del mondo.