“Kalipè – A passo d’uomo”, su Rai2 con Massimiliano Ossini

Non solo la passione per la montagna, che mostra ogni sabato a “Linea bianca” su Raiuno. Da mercoledì 29 dicembre su Rai2, Massimiliano Ossini ci racconterà il suo amore per la natura in “Kalipè - A passo d’uomo” portandoci in giro per l’Italia e il mondo, dall’Islanda alle Hawaii, alla scoperta di luoghi selvaggi e incontaminati.

Ci anticipa questa nuova avventura?

«Sarà un focus sul pianeta, l’ambiente e il clima, con l’aiuto di esperti del mondo scientifico. Intendiamo mostrare che esistono tantissimi posti stupendi e come, con semplici comportamenti, possiamo tutelarli. Ma sarà un mix di divulgazione e show. Inviteremo volti dello spettacolo sensibili ai temi del programma, che si esibiranno e ci racconteranno il loro rapporto con la natura. A cominciare da Nek e Sting, ospiti della prima puntata».

Lei quali cure ha verso l’ambiente?

«Sono attento a non sprecare l’acqua e il cibo. Leggo attentamente l’etichetta degli alimenti, preferisco il biologico e carne di allevamenti non intensivi. E mi muovo a piedi ogni volta che posso. Per questo ho scelto di vivere ad Ascoli, una piccola città circondata dal verde. Non potrei mai stare in una metropoli».

Avrete anche uno studio particolare.

«Andremo in onda dalla cabinovia Skyway sulla cima del Monte Bianco, a quasi 3.500 metri di altezza: una grande opera di ingegneria e un osservatorio perfetto per contemplare il mondo».

Kalipè in himalayano significa “passo lento e corto”. Ma lei si ferma mai?

«Quando non sono in viaggio, grazie alla tecnologia, lavoro da casa e posso dedicarmi ai miei figli (Carlotta, Melissa e Giovanni di 17, 16 e 13 anni, ndr) e a mia moglie (l’imprenditrice Laura Gabrielli, ndr)».