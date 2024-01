“Karaoke night”, questi vip si sfidano a colpi di canzoni (più o meno intonate)

Su Prime Video debutta lo show condotto da Dargen D’Amico: quattro puntate divertenti e piene di musica Solange Savagnone







Scaldate le ugole, se non lo avete già fatto in occasione di queste giornate di festa. Dal 4 gennaio su Prime Video vi aspettano quattro memorabili serate di musica e canzoni dal vivo con “Karaoke night - Talenti senza vergogna”, un nuovo show originale prodotto da Stand By Me e condotto da Dargen D’Amico. Il cantautore, rapper e produttore discografico, che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “Onda alta”, farà gli onori di casa: «L’idea che si potesse riportare in un programma l’atmosfera del karaoke giapponese è l’interruttore che mi ha convinto a partecipare in veste di presentatore. L’idea era appunto di ricreare in un contesto televisivo l’occasione che ti dà il karaoke in Giappone, ossia, dopo l’orario di lavoro e in compagnia di capi e colleghi, di saltellare cantando, mangiando e bevendo, senza competizione, anzi trasformandola in una gara a chi si lascia andare di più, lontano da occhi esterni. Qui invece c’è il pubblico che domina la scena, anche se le votazioni sono appannaggio dei partecipanti, e spero che invogli i telespettatori da casa a usare le canzoni per alleggerire lo stress della vita di oggi».

La gara vedrà sfidarsi sette concorrenti con una segreta e irrefrenabile passione per il karaoke. Avranno una notte intera per cantare hit e vecchi classici italiani e internazionali. Si alterneranno sul palco per una serie di round alla fine dei quali dovranno votare la migliore e la peggiore performance degli altri colleghi. Vincerà chi si sarà divertito di più e si sarà messo in gioco dimostrando di essere un vero “talento senza vergogna”. Tra scorrettezze di ogni genere, parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e irresistibili stonature, ogni arma sarà lecita per rendere indimenticabile la propria performance.

A “cantarsele di santa ragione” saranno: l’attrice e regista Claudia Gerini; Alessia Lanza, influencer famosa grazie a TikTok; la conduttrice, comica e imitatrice Francesca Manzini; l’attore Pierpaolo Spollon, che tra poco rivedremo nella terza stagione di “Doc - Nelle tue mani” su Rai1; gli ex calciatori e opinionisti Nicola Ventola e Lele Adani, che valgono come unico concorrente; e il vincitore del “Grande Fratello Vip”, edizione 2020-21, Tommaso Zorzi, diventato conduttore, scrittore, opinionista e ospite in diverse trasmissioni televisive. Non vi resta che mettervi comodi e scatenarvi anche voi cantando senza vergogna nell’intimità delle vostre case...