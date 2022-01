La Befana porta i milioni: il 6 gennaio “Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia”

Nell’ultima edizione della Lotteria Italia la Befana ha portato il dono più grande nelle Marche, più precisamente a Pesaro: lì è stato venduto il biglietto che si è aggiudicato il primo premio da 5 milioni di euro. Ormai manca poco per sapere il luogo che questa volta sarà baciato dalla fortuna. Giovedì 6 gennaio, infatti, ci sarà "Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia", puntata particolare dello show condotto da Amadeus dedicata all’estrazione finale dei biglietti fortunati. Oltre al premio di prima categoria da 5 milioni di euro, sono previsti altri 4 premi di pari categoria (verranno comunicati durante la trasmissione) e ulteriori premi di categoria inferiore, il cui importo verrà stabilito e ufficializzato il giorno stesso dell’estrazione.

Al Teatro delle Vittorie sono tanti gli ospiti che interverranno per animare una serata che si annuncia particolarmente festosa e divertente. Fra di loro ci sarà un Vip che farà il concorrente e si occuperà di abbinare le identità degli otto ignoti e poi di risolvere la questione del parente misterioso, ma gli invitati saranno poi coinvolti nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Si chiama gli “Insoliti noti” e prevede che cinque Vip indovinino, grazie agli indizi che fornirà Amadeus, alcuni personaggi famosi da foto che li ritraggono da bambini. In base al punteggio ottenuto determineranno l’ordine dei cinque premi di prima categoria per i cinque biglietti estratti durante la serata. Il Vip più bravo farà attribuire il primo premio e via via a scalare.