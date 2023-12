“La biblioteca dei sentimenti”, con Maurizio de Giovanni e Greta Mauro

Tutte le grandi emozioni raccontate attraverso i libri, su Rai3 da lunedì 18 dicembre Simona De Gregorio







Tutte le grandi emozioni raccontate attraverso i libri. Succede a "La biblioteca dei sentimenti", al via su Rai3 lunedì 18 dicembre. In ogni puntata verranno analizzati un classico, un romanzo contemporaneo e un libro di saggistica, in compagnia di tre personalità del mondo della cultura e della letteratura, che si confronteranno con nove ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni. Alla conduzione, Greta Mauro affiancata da Maurizio de Giovanni, scrittore di numerosi romanzi dai quali sono stati tratte fiction di successo come "Il commissario Ricciardi", "I bastardi di Pizzofalcone" e "Mina Settembre".

Che relazione c’è tra libri e sentimenti?

Greta: «Io sono sempre stata una lettrice compulsiva. Leggere ti apre una finestra sul mondo, ti dà spunti di riflessione su come affrontare il mondo e ti aiuta a guardarti dentro».

Maurizio: «Il libro in sé è fatto di sentimenti. Tira fuori l’immaginario che c’è in noi e suscita emozioni diverse in base al momento e al proprio vissuto».

Qual è un libro che ha segnato la vostra vita?

Greta: «A 11 anni mia madre mi ha fatto leggere "Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino". Erano gli Anni 80, la tossicodipendenza era molto diffusa. E credo abbia usato questo mezzo per farmi comprendere quali pericoli potevo correre».

Maurizio: «Il primo, ovvero "Il conte di Montecristo". Un libro speciale in cui l’eroe è un vendicatore e fa capire come ogni azione che si commette può essere foriera di una reazione».

E uno da leggere assolutamente?

Greta: «Ho una formazione classica e penso che tutti dovrebbero leggere i capisaldi della letteratura: da Tolstoj a Flaubert, da Dostoevskij a Baudelaire».

Maurizio: «"Cent’anni di solitudine". Un romanzo che mette in campo tutte le forme di amore e che insegna come vivere in una comunità pur mantenendo la propria individualità».