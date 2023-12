“La carica dei 101” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, domenica 31 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

L'anno che verrà (Rai1, ore 21) - Capodanno in musica (Canale 5, ore 21)

San Silvestro davanti alla tv? Non c'è che l'imbarazzo della scelta. A Crotone Amadeus vi aspetta con Annalisa, The Kolors, Il Volo, Cristiano Malgioglio, Sangiovanni e molti altri. A Genova, dove la padrona di casa è Federica Panicucci, si festeggia con Al Bano, Orietta Berti e i ragazzi di "Amici".

Il Natale di Murdoch - Giallo - Ore 21.10

Anche i detective ogni tanto vengono invitati a qualche party, specialmente a Natale. Non fa eccezione William Murdoch (Yannick Bisson), genio delle indagini nella Toronto di fine 800. Poi, però, ci scappa il morto e … Per scoprire come va a finire non perdete questo speciale episodio natalizio della serie creata nel 2008.

Citofonare Rai2 - Rai2 - Ore 11.15

Quest'anno ha festeggiato i suoi 40 anni in tv: aveva solo 16 anni quando debutto ad Antenna 3 Lombardia… Oggi Paola Perego si gode il suo contenitore domenicale in coppia con Simona Ventura. Peccato solo per l'infortunio a "Ballando" (che le ha impedito di partecipare alla semifinale).

La Carica dei 101 - Rai2 - Ore 21.20

Gli incassi modesti di "La bella addormentata nel bosco" avevano messo in crisi la Disney. Per fortuna poi nel 1961 è arrivato questo capolavoro: Rudy e Anita, Pongo e Peggy, Crudelia De Mon e i cuccioli hanno risolto tutti i problemi…

Festival del Circo di Montecarlo - Rai3 - Ore 21.00

La foto non ha bisogno di commenti: quando in pedana scendono gli acrobati del gruppo Black Blues Brothers, protagonisti dell'ultima edizione della rassegna monegasca, si rischia davvero di non credere ai propri occhi. Stasera continuiamo ad ammirare gli artisti più spettacolari del festival.

Mars Attacks! - Italia 1 - Ore 16.00

Che si fa se i marziani arrivano sulla Terra e … sono dawvero cattivissimi? Lo racconta Tim Burton in questa esilarante parodia dei film di fantascienza degli Anni 50.

Per chi vuole vedere altri film A qualcuno piace caldo - La7 - Ore 21.15 La miglior commedia di tutti i tempi? Molti la pensano così. Del resto, con Billy Wilder alla regia e un trio d'assi sul set (Tony Curtis, Jack Lemmon, Marilyn Monroe) c'è da sognare ... La sposa cadavere - Italia 1 - Ore 14.15 Quale altro regista avrebbe potuto trasformare in una fiaba piena di poesia un viaggio nell'Aldilà? Ci riesce Tim Burton in uno dei suoi capolavori. Tra i doppiatori in originale, Johnny Depp. Spartacus - Rete 4 - Ore 14.40 Nel 1960 l'allora trentaduenne Stanley Kubrick racconta la rivolta di sessantamila schiavi contro Roma: li guida il valoroso Spartaco, interpretato da un indimenticabile Kirk Douglas. Il nemico alle porte - Rai Storia - Ore 21.10 Alla vigilia della battaglia di Stalingrado, nel 1942, un infallibile cecchino russo (Jude Law) ingaggia un duello con il suo equivalente tedesco (Ed Harris). Un film di guerra inconsueto e suggestivo.

Memo sport

CALCIO: PREMIER LEAGUE

ore 15.00 Tottenham-Bournemouth (Sky Calcio]

BASKET: NBA

ore 21.00 Washington-Atlanta

Ore 1.00 Oklahoma City-Brooklyn (Sky Sport Nba)

CICLOCROSS

ore 17.30 Coppa del Mondo (Rai Sport)

SALTO CON GLI SCI