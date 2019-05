“La corrida”: le esibizioni più divertenti del 2019

L'Halleluja di Davide e Flora a La Corrida - 10 maggio 2019

Davide Cotevino e Flora Martra hanno vinto la settima puntata di "La Corrida", seguita da 3 milioni 673 mila spettatori, pari al 17.4 di share. Una giovane coppia di Chivasso (Torino) si è aggiudicata il podio. Sono fidanzati da otto anni e mezzo. La coppia artistica è nata per caso fino a diventare una vera passione. Ieri sera, pubblico in piedi per la loro intensa intrepretazione dell’Halleluja di Cohen e dopo il meritato consenso spazio alle emozioni quando Davide ha chiesto a Flora di sposarlo (ottenendo il fatidico “si”), cogliendo tutti di sorpresa, compreso il conduttore Carlo Conti