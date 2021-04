La cucina in tv è “made in Sud”. Ecco i cuochi del momento e i loro preziosi suggerimenti

Giusina in cucina - Food network - sabato ore 15.45

Si può dire che Giusina Battaglia sia stata la prima a portare in tv esclusivamente le ricette della sua regione d’origine. Grazie a un post pubblicato sui social un anno fa, in cui spiegava come preparare i piatti da rosticceria di Palermo, è arrivata su Food Network con un programma registrato a casa sua, in cui si destreggia tra piatti locali.

Doveva essere un gioco, invece sta diventando un appuntamento fisso.

«Sapevo cucinare, ma non credevo di poter funzionare anche in tv. Invece sì. Il programma va bene e la gente lo sta amando. Tanti siciliani, soprattutto quelli che hanno lasciato la regione, sono felici di rivedere le ricette della nostra terra».

Il programma è cambiato?

«Adesso abbiamo “allargato” il nostro menu anche alle ricette di altre città siciliane».

Quali sono le più amate?

«Non ho dubbi: i lievitati. In ogni puntata potrei fare pizza, brioche e sfincione, una focaccia con sopra salsa, acciughe e formaggio, e la gente non si stuferebbe mai».

Ci spiega le peculiarità della cucina siciliana?

«L’unione di ingredienti in apparenza in contrasto, ma che uniti sono meravigliosi, come il dolce dell’uvetta, noi abbiamo la varietà passolina, e il salato delle sarde nella tipica pasta. La nostra è una cucina contaminata nel senso più bello del termine».

Secondo lei è la migliore del mondo perché...

«È una cucina importante perché ha dietro di sé secoli di storia, con un retaggio culturale molto vario e di altissimo valore. Basta solo dire che le arancine le portarono gli arabi più di mille anni fa».