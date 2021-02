“La dottoressa Giordy”, con Chiara Giordano su TimVision

Qual è il cibo migliore per i nostri animali? Come addestrare un cucciolo? Cosa bisogna sapere prima di adottare un cane? Le risposte a queste e a tante altre domande le trovate in questo programma

19 Febbraio 2021 | 9:10 di Simona De Gregorio

Qual è il cibo migliore per i nostri animali? Come addestrare un cucciolo? Cosa bisogna sapere prima di adottare un cane? Le risposte a queste e a tante altre domande le trovate su TimVision nel programma "La dottoressa Giordy". A condurlo è Chiara Giordano, laureata in veterinaria e amante degli animali, affiancata da veterinari specializzati in problemi di diversa natura.

Chiara, ci spieghi lei di cosa si tratta.

«Lo spazio “Sos Pet” è dedicato a piccoli casi da clinica veterinaria con consigli per prendersi cura dei propri cuccioli. La rubrica “Cerco casa” aiuta gli animali abbandonati a trovare una casa. E poi c’è il “Faidate” dove Rulof, esperto di bricolage, ci spiega come realizzare accessori, come il dispenser di crocchette per il gatto, con materiali di recupero».

Quali sono i problemi più comuni che affrontate?

«Un tema ricorrente è quello della dieta: aiutiamo a correggere le cattive abitudini dei padroni, per esempio dare gli avanzi di cibo al cane. Poi insegnamo come addestrare il cucciolo nel modo giusto, rafforzando i comportamenti positivi. Per quanto riguarda i cani di piccola taglia, spiegheremo che tenerli sempre in braccio è sbagliato, li fa diventare più nervosi aggressivi».

Lei ha qualche animale?

«Sì, certo, li ho sempre avuti. Oggi c’è Wendy, un Jack Russell di 11 anni».

È stata in gara ad "Amici Celebrities" e si occupa della produzione di film e serie tv. Ma questo è il suo debutto alla conduzione.

«Già. E non poteva accadere con un programma più nelle mie corde!».