La fine di “Viva Rai2!”: ma senza Fiorello che senso ha svegliarsi all’alba?

E così, 112 puntate, 125 ospiti e 250 milioni di visualizzazioni social dopo quel lunedì 6 novembre 2023, questa (trionfale) edizione di “Viva Rai2!” è arrivata al termine. L’ultima puntata sarà venerdì 10 maggio quando Fiorello saluterà il pubblico che in questi sei mesi l’ha seguito con un affetto straordinario.

E non solo in televisione, con un ascolto di oltre un milione di telespettatori al giorno, ma anche dal vivo, con una folla di circa 300 persone che tutte le mattine, all’alba, si sono sistemate attorno al “glass” (lo studio televisivo, ndr) per godersi lo spettacolo. Tra loro anche tanti bambini, che hanno inondato il conduttore di disegni e letterine, mentre i genitori regalavano, più “prosaicamente”, mozzarelle e salami...

Lo show mattutino di Fiorello è diventato un vero e proprio fenomeno e lui commenta: «Il varietà non è morto. Ha solo cambiato orario». È nato addirittura un turismo ad hoc: si viene a Roma per visitare San Pietro, il Colosseo e poi... il glass di Fiorello al Foro Italico. D’altronde, lo spettacolo è assicurato, con le esibizioni delle star al semaforo, i balletti scatenati e le performance del padrone di casa. Noi abbiamo voluto ricordare alcuni dei momenti clou di questa folle e coloratissima stagione.