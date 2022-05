“La Gioia della Musica” con Corrado Augias

Lunedì 9 maggio alle 20.20 su Rai3 va in onda la prima delle 25 puntate Antonio de Felice







Siete appassionati di musica lirica o sinfonica? Volete conoscere meglio questo affascinante mondo? Avete ancora qualche curiosità rimasta fra le righe del pentagramma della vostra aria preferita? Bene. Lunedì 9 maggio alle 20.20 su Rai3 va in onda la prima delle 25 puntate di "La Gioia della Musica", un programma nel quale Corrado Augias ci conduce alla scoperta dei segreti, delle regole e delle invenzioni dei maggiori interpreti che hanno donato al pubblico autentici capolavori.

Con la collaborazione dei musicisti, in ogni puntata Augias farà delle incursioni durante le prove dell’orchestra nell’Auditorium “Arturo Toscanini” della Rai di Torino per raccogliere curiosità, illustrare gli strumenti e la loro disposizione sul palco. Un ottimo luogo dove spiegare cosa si intende per “ouverture” o per “concertino” ma anche cosa fa il primo violino.

Nella parte centrale del programma, il giornalista (scrittore e conduttore) sarà in studio insieme con due direttori d’orchestra, Speranza Scappucci e Aurelio Canonici, per svelare come sono nate alcune creazioni dei più grandi compositori: dalla "Norma" di Bellini alla "Sinfonia N.9" di Beethoven, dalla "Madama Butterfly" di Puccini alle "Nozze di Figaro" di Mozart.

Questi sono solo una parte dei numerosi e autorevoli geni della musica che animeranno ogni appuntamento e di loro potremo conoscere anche i dettagli della vita, gli amori e le passioni che ne hanno influenzato le scelte non solo nelle composizioni melodiche. E in chiusura di ogni incontro con "La Gioia della Musica", Augias ritornerà nell’Auditorium della Rai di Torino per ascoltare l’esecuzione dal vivo del brano che ha rappresentato il vero protagonista di ciascuna serata.