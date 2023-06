La magia del make-up: Ciro Florio corregge ogni imperfezione in “Cenerentola 24”

Dal 17 giugno su Real Time andranno in onda le nuove puntate Ciro Florio Antonella Silvestri







Anche una piccolissima imperfezione sul viso o sul corpo può minare la propria autostima. Aiutare in questo campo è l'obiettivo del make-up artist Ciro Florio che dal 17 giugno (ogni sabato alle 15.50) proporrà le sue storie a lieto fine in “Cenerentola 24” il programma in onda su Real Time e disponibile in streaming su Discovery+. Nella seconda stagione si propone di esaudire i desideri di coloro che si sentono come "Cenerentole" e "Cenerentoli", aiutandoli a correggere i loro difetti in modo sorprendente, ma naturale. Grazie alla sua innovativa tecnica di trucco tridimensionale, trasformerà i sogni di bellezza in realtà, senza provocare alcun tipo di dolore.

Ogni puntata Ciro Florio metterà in atto la sua magia artistica per donare una nuova consapevolezza di sé e una maggiore autostima ai partecipanti. Il format (10 puntate per 30 minuti) è realizzato da Pascal Media Consulting e Big Bang Production con il supporto di vari sponsor. Le puntate saranno disponibili in streaming su Discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

In ogni verranno realizzati i sogni di due protagonisti. Il primo racconterà la sua storia e si affiderà alle cure del suo team di bellezza per un sogno che durerà solo 24 ore e che verrà svelato davanti ad amici e parenti. Il secondo, invece, sarà raccontato in modalità express direttamente nel suo salone, con una richiesta d’aiuto per un veloce makeover.

Tra i primi ospiti c’è Alessandro, ragazzo nato con una patologia congenita rara che lo ha portato sin da piccolo a trascorrere molto tempo in ospedale. Da adolescente scopre che la malattia gli causerà anche la cecità permanente e da lì parte la sua voglia di riscatto. Chiede l’aiuto di Ciro per avere un look impeccabile e fare così un “discorso pubblico” ad amici e parenti sulla malattia e sulla disabilità.

Ciro accoglierà a braccia aperte anche Andrea, un ragazzo che sta attraversando un processo di transizione. Fin dalla tenera età, Andrea ha sempre sentito un profondo malessere rispetto al suo corpo e, una volta presa consapevolezza di questa sofferenza, ha deciso di intraprendere questo cammino. Durante tutto questo percorso, sua madre è stata un sostegno fondamentale, offrendogli la forza necessaria per affrontare le sfide che si sono presentate lungo il tragitto.

In questa nuova edizione il team dell’esperto dell’estetica si allarga con l’introduzione di nuovi professionisti come il dottor Rodolfo Eccellente, che ha eseguito una mastopessi con l’aggiunta di protesi e reggiseno muscolare, e la dottoressa Barbara EVG della Natural Diet. Il risultato è così straordinario da sembrare un racconto fiabesco, ma è una testimonianza reale.