“La medicina nel mondo antico”: così si curavano gli antichi romani

Dal 2 gennaio su Focus, Laura Pepe presenta tre puntate speciali sulle prime conoscenze mediche Antonio de Felice







Quali intrecci esistevano nell’antica Roma (e non solo) fra medicina, religione, credenze popolari e pratica erboristica? Scopritelo su Focus che lunedì 2, 9 e 16 gennaio in prima serata propone “Pozioni, incantesimi, farmaci - La medicina nel mondo antico”, uno speciale in tre puntate curato dall’antichista Laura Pepe.

Laura, come nasce questo viaggio particolare?

«La medicina nel mondo antico è un argomento poco indagato e non è mai stato proposto al pubblico. E in una fase di uscita dalla pandemia ho voluto mettere in evidenza quanto siamo fortunati. La malattia all’inizio si riteneva mandata da Dio e di conseguenza la prima forma di medicina è fortemente religiosa».

Una considerazione che si è modificata nel tempo.

«Già nell’antichità si iniziava a ritenere la medicina una scienza molto più efficace dei metodi tradizionali e quindi cresceva la fiducia in essa. Non solo. In una delle puntate spiego anche che gli antichi romani seguivano una dieta mediterranea. Come si vedrà, gli scheletri ritrovati negli scavi di Ercolano, se non appartenevano agli schiavi che avevano un’alimentazione poco adeguata, erano in buone condizioni di salute».

Come mai un’esperta come lei di diritto antico si occupa di medicina?

«Ho incominciato a occuparmi di medicina antica perché ho iniziato a studiare la responsabilità del medico nell’antichità».

E se non fosse diventata una stimata antichista?

«Mi sarebbe piaciuto molto fare il medico, anche se non mi sono mai decisa verso quale specializzazione indirizzarmi».