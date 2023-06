La missione di “Superquark” ora prosegue con “Noos”

Alberto Angela ci parla del suo nuovo programma di divulgazione scientifica su Raiuno: «Riprendo da dove mio papà Piero si è fermato» Alberto Angela nello studio di "Noos" Solange Savagnone







Non è una semplice novità. “Noos - L’avventura della conoscenza” di Alberto Angela, sei puntate al via da giovedì 29 giugno in prima serata su Raiuno, è il programma dedicato alla divulgazione scientifica che prende ufficialmente il posto di “Superquark”.

Alberto, prima di tutto ci dice come si pronuncia “Noos” e perché ha scelto proprio questo titolo?

«Si dice “nos”, è una forma arcaica di “nous” che in greco antico significa intelletto, conoscenza, quello che ti permette di scoprire le cose. Viaggiare con l’intelletto automaticamente porta alla conoscenza e al sapere. Quando cercavo il nome più adatto, ho pensato al programma “Viaggio nel cosmo”, che abbiamo realizzato nel 1998. Lì mio padre viaggiava tra i pianeti a bordo di un’astronave che si chiamava, appunto, “Noos”».

Lei di programmi ne ha fatti tanti, ma immagino che questo abbia emotivamente un valore particolare.

«Certo, le posso dire questo: proseguiamo da dove mio padre Piero si è fermato. Ed è molto bello. Il gruppo di lavoro è lo stesso, arricchito da chi mi ha accompagnato in altri programmi. È il meglio di quello che potevamo mettere nella divulgazione: c’è entusiasmo, concentrazione e affetto, sia per la formula sia per il tipo di programma. C’è grande coinvolgimento da parte dei colleghi e dei collaboratori, e spero anche del pubblico».

Sente il peso di questo passaggio di consegne tra suo padre e lei?

«Intanto per me non è una novità assoluta: ho fatto per tanti anni “Superquark” come inviato. Secondo, sono pronto: abbiamo lavorato talmente tanto insieme che non devo inventare linguaggi diversi. Bisogna proseguire con il suo medesimo rigore. Cerchiamo di portare avanti la sua stessa autorevolezza, limpidezza, e intensa e coinvolgente divulgazione. Continuiamo sulla stessa rotta. Chiaramente è stata fatta la scelta di non usare il nome “Superquark”, che era una creatura di papà. Io proseguo con un veliero diverso, ma con lo stesso equipaggio. Inoltre, nessuno mi ha chiesto di farlo. Quando è mancato mio papà avevo tante cose in testa, di certo non questa, ma con il passare dei mesi ho capito che non era giusto lasciare ferma la voglia di spiegare la scienza e la cultura. Raiuno non poteva non aver più un programma di divulgazione scientifica. Per decenni mio padre ha dato tanto e bisognava continuare sulla sua rotta. Magari ci saranno molti altri bambini e adolescenti che, vedendo le nostre puntate, decideranno di diventare ingegneri, medici o perfino astronauti, com’è successo a tanti che mi dicono di aver scelto il loro lavoro perché da piccoli ci seguivano. Quindi, lo faccio anche per loro».

Professionalmente suo padre la incoraggiava oppure sapeva essere anche critico?

«Mi ha sempre lasciato la massima libertà, non mi ha mai aiutato o detto come fare. Mi ha insegnato questo mestiere attraverso l’esempio. All’inizio non era scontato, né da parte sua né da parte mia, che avrei cominciato a occuparmi di divulgazione. È stato casuale il mio arrivo in tv. Però d’istinto avevo idea di come fare le cose anche grazie al fatto di lavorare con un team straordinario. Sono stato fortunato ad avere a che fare con persone così in gamba».

Entriamo nel merito del programma. Si parla di uno studio “immersivo”. Di cosa si tratta?

«Ha un fondale fatto con uno schermo avvolgente, ad arco, e anche il pavimento è uno schermo su cui vengono proiettate le immagini. Fa effetto anche a me stare in questo studio, è come essere immersi nella natura o nello spazio».

A proposito, tra le nuove presenze fisse ci saranno anche l’astronauta Samantha Cristoforetti e il giornalista ed esperto di geopolitica Dario Fabbri. Saranno il suo fiore all’occhiello?

«Con Fabbri affronteremo il tema della distribuzione delle risorse nel pianeta e delle conseguenze che ha nei rapporti fra gli Stati. È una questione interessantissima perché ci spiega quale sarà il futuro immediato. Il mondo cambia e le risorse non sono infinite, bisogna aprire gli occhi alla gente. Cristoforetti ci parlerà invece con cognizione di causa dello spazio, avendolo visitato davvero. Non è stato difficile convincerli, è nata subito una grande collaborazione».

Cosa le avrebbe detto papà di questa nuova avventura?

«Penso che sarebbe contento, noi continuiamo quello che ha fatto con “Superquark”, ma portiamo anche modifiche e novità. Puntiamo sui giovani, ragazzi bravi che parlano di fisica, chimica e astrofisica. Mi hanno sorpreso per le loro capacità e sono molto soddisfatto di dare un volto giovane alla scienza. Sono contento che questo programma possa essere una fucina per le nuove leve. Non sono certo anziano ma mi piace strizzare l’occhio ai ragazzi, sia come collaboratori sia come pubblico».

È importante creare una nuova generazione di divulgatori?

«Assolutamente sì. Siamo un po’ come “Star Trek”: tutti conoscono la serie originale, ma c’è anche “Star Trek: The next generation”, il nome è lo stesso ma la navicella è diversa, cambiano gli anni e va in luoghi dove nessuno è mai stato prima. La scienza deve cavalcare le menti giovani e non è un caso che i più grandi fisici abbiano fatto tutto entro i 25-30 anni. Il viaggio nella conoscenza si basa sul loro entusiasmo e sulla loro freschezza. Siamo in pochi a fare divulgazione, bisogna farla bene e loro sono davvero bravi. Mi hanno insegnato anche delle cose che non sapevo».