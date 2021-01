“La musica che gira intorno”, con Fiorella Mannoia su Rai1

L’artista romana sarà la padrona di casa del varietà in due puntate in onda venerdì 15 e 22 gennaio in prima serata

08 Gennaio 2021 | 8:18 di Redazione Sorrisi

Tra le prime belle notizie televisive di questo nuovo anno c’è l’atteso ritorno in tv di Fiorella Mannoia di cui si parlava da tempo. L’artista romana, infatti, sarà la padrona di casa di "La musica che gira intorno", il varietà in due puntate in onda venerdì 15 e 22 gennaio in prima serata su Raiuno.

Due speciali appuntamenti che nascono sul successo di "Un, due, tre... Fiorella!", lo show in due serate che la cantante aveva condotto nel 2017 e andato in replica con “il meglio di” in una puntata singola ai primi di maggio del 2020.

"La musica che gira intorno" (il titolo è un omaggio al brano di Ivano Fossati, con cui la Mannoia vanta un consolidato sodalizio artistico) vuole celebrare proprio il ruolo della musica come colonna sonora della nostra vita.

Lo fa attraverso canzoni e storie interpretate da lei e dai numerosi ospiti presenti in studio, provenienti dal mondo musicale, dal teatro, dal cinema e dalla tv. E per la Mannoia, che ha calcato cinque volte il palcoscenico di Sanremo (e che nel 1992 ha vinto il Telegatto di Sorrisi all’evento "Vota la voce"), sarà l’ennesima dimostrazione del suo grande talento, anche in veste di... presentatrice.