La nuova stagione di “FarWest” con Salvo Sottile

In onda in prima serata su Rai3 a partire da lunedì 15 aprile Antonella Silvestri







Torniamo nel "FarWest" di Salvo Sottile. Il programma di inchieste e approfondimento giornalistico andrà in onda in prima serata su Rai3 a partire da lunedì 15 aprile. Il giornalista ci guiderà nuovamente in un viaggio tra i “Far West” d’Italia, quei luoghi dove le regole sembrano svanire nel nulla, lasciando campo libero all’ingiustizia e al sopruso.

«Vogliamo portare la luce su mondi poco raccontati. Cercheremo verità nascoste o taciute, con l’aiuto di cronisti giovani e capaci di fare racconti di tipo immersivo, vivendo in prima persona ciò di cui parliamo» ci aveva raccontato Sottile. "FarWest", che come raccontato dallo stesso Sottile, richiama un po’ "Quarto grado" di Rete 4 e "Mi manda Rai Tre", di Rai3, in ogni puntata affronterà anche quest’anno alcune storie di cronaca nera, di ieri o di oggi, e inchieste sociali.