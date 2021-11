“La Paola quella delle torte” arriva su Food Network in prima serata

In 10 puntate, Paola non insegnerà soltanto le basi della pasticceria e del cake design, ma renderà il pubblico partecipe del suo lavoro Paola Macchieraldo Redazione Sorrisi







Sarà in onda da giovedì 25 novembre su Food Network alle ore 21:00 (canale 33 DTT), "La Paola quella delle torte", un nuovo format dedicato al mondo creativo e sorprendente del cake design. Protagonista sarà la cake designer Paola Macchieraldo. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su Discovery+ subito dopo la messa in onda televisiva. Il programma è prodotto da Realize Networks.

In 10 puntate, Paola non insegnerà soltanto le basi della pasticceria e del cake design, ma renderà il pubblico partecipe del suo lavoro, raccontando incontri e situazioni vissuti in prima persona, che saranno quindi fonte di ispirazione per la creazione di torte colorate e originali.

Nel corso dei primi appuntamenti, per esempio, Paola realizzerà delle torte ispirate alla storia di Stella, un’aspirante étoile, ci porterà alle Hawaii per raccontare il sogno tropicale di un manager stanco della frenetica vita metropolitana e volerà con la fantasia nel mondo del cartoon “Curioso come George” per fare un regalo a Manuel, piccolo fan della serie.

Ogni torta rappresenterà quindi una storia, un’esperienza, un sogno o un desiderio, che diventano realtà nelle mani di Paola e che rendono felici grandi e piccini.