La Pasqua di “Domenica In”

Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli nel salotto di Mara Venier Mara Venier Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Cinema, musica e magia, domenica 17 marzo, alle 14 su Rai1, con la Pasqua in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma a “Domenica In”. Tanti gli ospiti di Mara Venier, a partire da Leonardo Pieraccioni - mentre Sabrina Ferilli sarà in collegamento - interpreti del film “Il sesso degli angeli” in uscita il 21 aprile.

Si continua, poi, con Al Bano, con il maestro Alterisio Paoletti al pianoforte, per un medley dei suoi successi e per eseguire, insieme alla figlia Jasmine Carrisi, nel brano “Nessuno”.

Ancora musica con Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions, che ripropongono i loro successi, contenuti nell’album “Future Memorabilia”, tra cui le colonne sonore di tanti film di Bud Spencer e Terence Hill.

A seguire Mirko Casadei per ricordare il padre Raoul, indimenticabile Re del liscio, scomparso a marzo 2021. E, con l’occasione, Il ballerino Vito Coppola si cimenta in una lezione di liscio e mazurka per Mara Venier.

Quindi il mago Silvan allieterà un gruppo di bambini con le sue magie e Gigi Marzullo presenterà il suo ultimo libro chiamato naturalmente “La vita è un sogno”.

Finale con Clementino e Lorella Boccia in collegamento dalla sede Rai di Napoli per presentare la nuova edizione di “Made in sud”, in onda da lunedì 18 aprile su Rai2.