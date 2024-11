“La Pasticceria di Frau Knam” riparte su Food Network

Dal 14 novembre Alessandra Mion ci aspetta nuovamente nella sua cucina Antonella Silvestri







Dal 14 novembre su Food Network, Alessandra Mion, in arte Frau Knam, ci aspetta nuovamente nella sua cucina per dimostrarci che tutti quanti possiamo realizzare torte, biscotti e dessert.

Dunque, una nuova edizione di "La Pasticceria di Frau Knam". Ci sveli subito il segreto per avvicinarsi alla pasticceria.

«Ingredienti semplici, tanta passione e un pizzico di fantasia. E poi, avere metodo: quindi organizzare il lavoro e leggere bene la ricetta».

L’errore più comune quando prepariamo i dolci in casa?

«Saltare i passaggi della ricetta. Bisogna lavorare bene ingrediente dopo ingrediente. In cucina la fretta non aiuta».

Suo marito, il famoso pasticciere Ernst Knam, le dà consigli?

«Lui è il mio maestro. E, come tutti i bravi insegnanti, ti mette nelle condizioni di sperimentare. Non ti stressa, segue i tuoi ritmi e ti spiega i passaggi in modo semplicissimo. Quando penso alle ricette che voglio proporre al mio pubblico, mi consulto prima con lui».

I vostri figli amano i dolci quanto voi?

«Se si tratta di mangiarli, li amano forse anche più di noi. Nel prepararli, insomma... (ride)».

Il dolce che prepara per le persone piu care?

«Coccolo i miei amici cari sempre con una base di crostata sulla quale spalmo la crema frangipane fatta con farina di mandorle e frutta di stagione».

E il pasticcio più grande che ha combinato in cucina?

«Risale a quando non c’era Ernst nella mia vita. Prendendo spunto da una rivista, preparai la torta Sacher per il compleanno di mio padre. Risultato: la torta era buona ma le piastrelle della cucina erano color cioccolato».

Qual è il suo peccato di gola?

«Pasta sfoglia con crema chantilly. Per questo dolce mi alzo anche la notte e mi barrico in cucina (ride)».