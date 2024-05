“La pasticceria di Frau Knam” ritorna in tv

Al via giovedì 9 maggio su Food Network. Alessandra Mion ci mostra quanto possa essere semplice preparare un dolce Simona De Gregorio







Pazienza, amore e un pizzico di organizzazione. Per i più golosi, che vogliono avvicinarsi al mondo della pasticceria, è tutto ciò che occorre. Al resto ci pensa Frau Knam, ovvero Alessandra Mion, che nei nuovi episodi di "La pasticceria di Frau Knam", al via giovedì 9 maggio su Food Network, ci mostra quanto possa essere semplice preparare un dolce, suggerendo tutti i trucchi e le ricette, passo per passo, per realizzarli.

Alessandra, ci sveli gli ingredienti che non possono mai mancare.

«Farina, zucchero, uova, burro, amido di riso o di mais, latte, vaniglia e arancia o limone. Questo è tutto ciò che occorre per preparare una frolla o un pan di Spagna, che sono le basi da cui partire per imparare pian piano a fare dolci più elaborati».

E l’attrezzatura?

«Un mattarello, le fruste a mano o elettriche, una tortiera, un pennello e la sac à poche».

Un’idea per un dolce semplice che faccia colpo?

«Una frolla fatta con burro, farina, zucchero e uova. Il segreto è impastare tutto velocemente per non scaldare troppo gli ingredienti. E poi avvolgerla nella pellicola e metterla a riposare in frigo per un’ora. Invece di formare la classica palla, però, meglio prima stenderla in un rettangolo dello spessore di un paio di centimetri. Così quando la riprenderete sarà più facile lavorarla. E dopo si può farcire con crema pasticcera e frutti di stagione. Poi, sempre con la frolla, si possono usare dei piccoli coppapasta, formare dei dischi, farcirli con la confettura e richiuderli a mezzeluna».

E per un dessert fresco primaverile?

«I dessert in bicchierini sono molto scenografici. Si mettono sul fondo dei biscotti sbriciolati, quindi si prepara una panna semimontata e si fa sciogliere del cioccolato a bagnomaria: la temperatura non deve superare i 45 gradi, da misurare con un termometro da cucina. Quindi si aggiunge il cioccolato fuso alla panna, si finisce di montare e si versa nei bicchieri. E si può guarnire con frutti di bosco».