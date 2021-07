“Uomini e Donne”: la scelta di Lorenzo Riccardi. Ecco com’è andata

Torna in replica su Canale 5 lo "Speciale Uomini e Donne - La scelta", nel dettaglio quella di Lorenzo Riccardi che il 22 febbraio 2019 ha scelto, tra due corteggiatrici, la sua preferita Alessandro Alicandri







Torna in replica su Canale 5 lo "Speciale Uomini e Donne - La scelta", nel dettaglio quella di Lorenzo Riccardi che il 22 febbraio 2019 ha scelto, tra due corteggiatrici, la sua preferita.

Le finaliste del "cobra" (così si definiva) sono Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia.

Alcune emozioni sono indimenticabili! Mercoledì ci vediamo tutti in prima serata su Canale 5 con una puntata SPECIALE di #UominieDonne: la scelta di Lorenzo! ❤️https://t.co/ROTGqcBR62 — Uomini e Donne (@uominiedonne) July 11, 2021

In questo format, le due corteggiatrici hanno vissuto per qualche giorno in una prestigiosa villa con il tronista e hanno potuto vedere in tempo reale cosa è accaduto durante gli incontri romantici di Lorenzo con la rivale. Il castello è stato il luogo della decisione finale. Vi spieghiamo qui com'è andata.

In breve

- Lorenzo dice di volere entrambe al 50%. La decisione sembra lontana.

- Il tronista infonde molta sicurezza a Giulia, le dice "ne usciremo vincitori".

- Giulia lo sorprende, mostrandogli un videomessaggio di papà.

- Lorenzo ha paura che le ragazze gli dicano, alla fine, di no.

- Il tronista comunica a Giulia Cavaglia che non è la sua scelta.

- La scelta di Lorenzo è Claudia Dionigi.

- Claudia risponde sì. Lieto fine!

Cosa è successo?

Arriva per prima Giulia (23 anni). Si baciano teneramente, poi lui la accompagna nella sua stanza. Arriva poi di sera Claudia (28 anni). Entrambe vengono accolte nelle loro stanze da un ritratto di Lorenzo in versione "santino", uno scherzo fatto dal ragazzo per preannunciare giorni "diabolici" in villa.

Giulia, per rimanere in tema, ha subito pretesti ottimi per soffrire: per prima vede gli atteggiamenti dolci di Claudia con il tronista.

Claudia invita poi Lorenzo a fare un'esterna. Una volta fuori dalla villa, lei lo accompagna in piscina per una sorpresa. Vengono proiettate sul fondale delle immagini nelle quali la bionda mostra attraverso delle foto la sua storia, seppur breve, di vita.

Claudia si commuove ripercorrendo il suo passato da fioraia e il legame con i genitori.

Di fronte a un bicchiere di vino, i due chiacchierano sul loro rapporto. Con la scusa di voler cambiare bottiglia di vino, lui va a bussare alla porta di Giulia. Lei è molto arrabbiata per questo gesto e "lo manda a stendere". Si arrabbia pure Claudia, che torna in camera.

Lorenzo torna così da Giulia, ma lei non vuole aprire. Poi la convince e lei apre.

Lui dice di essere ancora parecchio indeciso tra le due, dice che per lui sono entrambe al 50%.

Dopo pochi minuti, racconta a Giulia che se ha pazienza per un paio di giorni "ne usciranno vincitori". Cosa vorrà dire?

È il momento di Giulia per fargli una sorpresa. Gli dà un palloncino sul quale Giulia scrive delle parole, degli aspetti negativi del suo carattere dai quali vuole liberarsi e invita lui a fare lo stesso.

La serata va molto bene e riescono a riavvicinarsi tra coccole e baci.

Lorenzo torna subito da Claudia che gelosissima, gli butta dell'acqua in faccia. Lui a quanto pare, per lei è irresistibile, per questo la bionda si riavvicina a lui. Si coccolano sul letto, di fronte allo sguardo di Giulia che nell'altra camera, piange destabilizzata.

La serata si conclude con Gemma Galgani che arriva in villa e incontra Claudia e poi Giulia per ascoltarle, sentire le loro emozioni e dare dei consigli per affrontare al meglio questa esperienza.

Nuovo giorno, nuove avventure.

Il tronista decide di fare colazione con Claudia in giardino. La mattina discutono perché lei non sopporta più le provocazioni di lui e se ne va al culmine dell'ennesima discussione.

Così, Lorenzo va da Giulia e si coccolano sul letto. La loro intesa sembra davvero speciale. Lorenzo la invita a andare in spa e si presenta con il costumone intero e le pinne.

Dopo baci e abbracci in acqua, Claudia pensa che la scelta sia fatta.

Il ragazzo incontra poi Claudia, amareggiata perché ha paura che la loro storia possa finire ancor prima di cominciare. In lacrime, lo abbraccia piangendo afffranta. Lei decide di chiudere il collegamento per rimanere sola con lui senza lo sguardo indiscreto della rivale.

Durante il collegamento, i due si baciano in modo decisamente passionale.

Subito dopo lui torna da Giulia e si coccolano teneramente sul letto. Poco dopo, Giulia invita Lorenzo fuori per un'esterna in città. Su una parete vede proiettato un video con suo padre. Lorenzo, appena lo vede, scoppia a piangere. Il papà dichiara il suo amore per Lorenzo, un ragazzo che da giovanissimo ha abbandonato tutto per dedicarsi al mestiere di gommista al suo fianco.

Ammette di essere cresciuto troppo in fretta.

Claudia, vedendo queste immagini, decide di lasciare la villa. Lui cerca di convincerla a restare, ma lei non resiste più. Dopo qualche tempo, però, Claudia cambia idea e decide di parlare con lui.

Ammette di aver fatto una scelta istintiva ma minaccia di andarsene se lui non le dà sicurezze. Lorenzo riesce a convincerla a rimanere e si sdraiano sul letto affettuosi.

Claudia e Lorenzo vanno a una cena in maschera, che si conclude anche con dei baci decisamente appassionati. Fa passare pochi secondi e torna subito da Giulia, che nel frattempo si è buttata nel letto, tristissima per questa romantica serata passata dal tronista senza di lei.

Gemma Galgani arriva da lui e lo tira su di morale cercando di capire meglio cos'ha nel cuore. «Complimenti per la bella persona che sei» dice Gemma, ritrovando un po' l'essenza di Lorenzo. Non è solo il ragazzo scontroso che abbiamo conosciuto.

Alla fine, lui abbandona la villa durante la notte. Ha fatto la sua scelta.

Lorenzo lascia un messaggio alle ragazze, dicendo di avere le idee chiare. Nelle prime dichiarazioni nel castello, Lorenzo capisce che un possibile rifiuto di una delle due ragazze potrebbe arrivare, visto il suo comportamento. Tina Cipollari, nelle vesti di una zingara veggente, gioca con lui.

Anahi poi analizza l'abbigliamento degli invitati. Dopo aver sistemato i dettagli della festa, Valeria Marini incontra Lorenzo Riccardi. Gianni Sperti e Tina Cipollari incontrano i parenti dei due corteggiatori per alcune chiacchiere. Poi, arrivano Giulia e Claudia a incontrare i loro "invitati" e riflettono (con qualche pronostico) sulla scelta del tronista.

Lorenzo va in seguito da Giulia De Lellis per decidere l'abbigliamento giusto. Il tronista sembra molto attratto da Giulia de Lellis. Lui incontra Giulia (la corteggiatrice) per il momento della scelta, che avviene di fronte ai parenti e agli amici.

Va da Giulia e le dice che no, non è la sua scelta. Le spiega i motivi della sua decisione.

Lei, molto dispiaciuta, gli dice che non è coraggioso. «Hai fatto in passato delle scelte molto simili a quella che stai per fare con Claudia». Lui chiede di rispettare la sua scelta. Lei, presa da parte dagli autori, sostiene che la sua sia solo una scelta di interesse. «Il suo cuore non urla Claudia, urla business!».

Dopo una lunghissima attesa, Claudia si presenta alla festa. «Non dovrei sceglierti, ma come faccio!» dice, prima di baciarlo. La coppia c'è: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono scelti per stare assieme. In conclusione di puntata si sono promessi sincerità e rispetto.