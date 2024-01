“La torre di Babele” su La7 e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, lunedì 8 gennaio

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La storia - Rai1 - Ore 21.30

Prende il via la fiction ispirata a uno dei più celebri romanzi di Elsa Morante, ambientato nella Roma dei primi Anni 40. Ne è protagonista Ida (Jasmine Trinca), una giovane vedova di origine ebrea che viene aggredita da un soldato tedesco. Poco tempo dopo Ida, già madre di un bambino, scopre di essere incinta…

Grande Fratello - Canale 5 - Ore 21.20

Il reality torna in diretta in prima serata, e non mancano certo i motivi di interesse, anche sul fronte dei social. Ci pensa come sempre Rebecca Staffelli a raccontare al pubblico cosa succede on line.

Prima di domani - Rete 4 - Ore 20.30

Da oggi Bianca Berlinguer, oltre a condurre il suo talk il martedì sera, subentra a "Stasera Italia" di Nicola Porro con un nuovo programma di access in onda sulla rete dal lunedì al venerdì. In scaletta tutti i temi politici ed economici di più stretta attualità, analizzati con l'aiuto degli ospiti in studio.

La casa del padre - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Daisy Ridley interpreta Helena in questa prima tv. Quando suo padre evade di prigione, dovrà fare i conti col passato …

La torre di Babele - La7 - Ore 21.15

Una discussione mai banale sui temi politici e culturali collegati all'attualità. Servizi esclusivi, interviste e contributi di autorevoli opinionisti. A fare la differenza, però, sono la competenza e l'ironia del padrone di casa, Corrado Augias.

Radio 2 Happy Family - Rai2 - Ore 17.00

Modella, disc-jockey, scrittrice (la sua autobiografia, "Per il mio bene", ha vinto il Premio Bancarella nel 2021), ma anche conduttrice radiofonica e televisiva: non si può dire che a Ema Stokholma manchi la versatilità … Anche oggi vi aspetta tra musica e risate con i Gemelli di Guidonia.

Per chi vuole vedere altri film Aquaman - Italia 1 - Ore 21.20 Tocca all'erculeo Jason Momoa impersonare il supereroe degli oceani creato dalla Dc Comics. Al suo fianco un cast super con Nicole Kidman, Patrick Wilson e Willem Dafoe. Blow - Sky Cinema 2 - Ore 19.05 Un'eccellente prova di Johnny Depp illumina questo film del 2001, dedicato alla storia del narcotrafficante George Jung, legato al famigerato cartello di Medellín. La battaglia di Alamo - Rai Movie - Ore 21.10 1950: John Wayne debutta alla regia e si riserva il ruolo di Davy Crockett in questo film che rievoca l'eroica resistenza di pochi eroi, asserragliati in un forte assediato dalle truppe messicane nel 1836. Sfida nell'alta sierra - IRIS - Ore 17.15 Il maestro Sam Peckinpah dirige nel 1962 un western duro e senza retorica, che racconta uno scontro spietato per la spartizione di un carico d'oro. Nel cast spiccano Randolph Scott e Joel McRea.

Memo sport

PALLANUOTO: EUROPEI MASCHILI

ore 19.00 Ungheria-Italia (Rai Sport)

PALLANUOTO: EUROPEI FEMMINILI

ore 16.00 Ottavi di finale (Rai Sport)

CALCIO: SERIE C