La tv che vedremo: tutti i programmi dell’autunno 2023

Le prime serate d'intrattenimento, ma anche il daytime, lo sport e l'informazione. Partendo da novità come Myrta Merlino a "Pomeriggio 5", Bianca Berlinguer a Rete 4 e Fazio su Nove Amadeus Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Riparte la stagione televisiva, con un autunno ricco di novità per i programmi in prima serata, il daytime e l'informazione dei canali Rai, Mediaset, Sky e Discovery. Tutti i big in onda, da Amadeus a Checco Zalone e Maria De Filippi, da Signorini a Carlo Conti, da Gerry Scotti a Bonolis. Fazio sul Nove, Bianca Berlinguer a Mediaset e Myrta Merlino a "Pomeriggio 5" il debutto alle Iene di Veronica Gentili.

I programmi in prima serata

Amadeus, Checco Zalone e la banda di Maria De Filippi.

Rai1

Affari tuoi - dal 10 settembre

Arena suzuki dai 60 ai 2000 - 20 e 27 settembre, 4 ottobre

Dopo il successo della scorsa stagione, a settembre torna “Affari tuoi”, il popolare gioco dei pacchi con le offerte del “Dottore”, in onda dopo il Tg1 e condotto da Amadeus . In attesa di presentare il 74° Festival di Sanremo (dal 6 al 10 febbraio 2024) di cui è direttore artistico, Amadeus in prima serata condurrà anche altro. Da Verona, tra settembre e ottobre, “Arena Suzuki dai 60 ai 2000” con tanti ospiti di vari decenni musicali, poi “Sanremo Giovani” il 20 dicembre e lo show “L’anno che verrà” il 31 dicembre.

“ Tale e quale show “ riparte venerdì 22 settembre. Nel cast : Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Jo Squillo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli. Ma Carlo Conti è impegnato anche il 15 e il 16 settembre con i “ Music Awards ”, l’evento musicale condotto all’Arena di Verona insieme con Vanessa Incontrada, e a dicembre con lo Zecchino d’Oro. Tutti naturalmente su Rai1.

Salsa, merengue, samba, tango, rumba, valzer, boogie... A chi non verrebbe voglia di ballare? A ottobre ritorna lo show di Milly Carlucci dove si sfidano coppie formate da vip e maestri di danza, valutate da una temuta giuria. Il primo concorrente ufficializzato è Ricky Tognazzi.

Torna su Rai1 il talent dedicato ai cantanti dai 7 ai 14 anni condotto da Antonella Clerici. Ci terrà compagnia da fine novembre a Natale su Raiuno. Confermati i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino a cui si aggiunge Arisa al posto dei Ricchi e Poveri.

Rai2

Il mercante in fiera - dal 25 settembre

In attesa di condurre da gennaio 2024 “ L’eredità ” su Rai1, dal 25 settembre Pino Insegno presenta su Rai2 “ Il mercante in fiera ”. Riprende dunque il suo show ispirato al popolare gioco da tavola natalizio, che è andato in onda per la prima volta su Italia 1 nel 2006. E lo aggiornerà con personaggi inediti e una nuova Gatta nera al posto di Ainett Stephens.

Arriva su Rai2 il nuovo show “Liberi tutti”, condotto da Bianca Guaccero. Si ispira alle “escape room”, locali con stanze a tema dove si viene rinchiusi e bisogna risolvere enigmi per poter uscire. Nel cast, i Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice.

Canale 5

Grande Fratello - dall’11 settembre

Rivoluzione in corso al “Grande Fratello” condotto da Alfonso Signorini . La prossima stagione al via su Canale 5 lunedì 11 settembre vedrà un mix di concorrenti vip e non famosi che varcheranno la porta rossa per entrare nella Casa più osservata d’Italia. Un’altra novità è la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici come unica opinionista.

Si rinnova l’appuntamento con le corazzate di Maria De Filippi su Canale 5. Il primo show a partire è il seguitissimo talent “Tú sí que vales”, al via sabato 23 settembre. Non condurrà più Belen Rodriguez. Ma accanto alle confermate presenze di Rudy Zerbi, Maria, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, al posto di Teo Mammucari fa il suo ingresso in giuria Luciana Littizzetto con la sua frizzante comicità. E a gennaio 2024 tornerà “ C’è posta per te ”.

Risate assicurate con lo show di un campione della comicità. Luca Medici, in arte Checco Zalone , porta su Canale 5 in autunno il suo spettacolo teatrale intitolato “Amore + Iva”. Scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, è uno show che fa anche riflettere e in cui musica, imitazioni e parodie esaltano l’impareggiabile ironia di Checco.

L’ultima stagione inedita risaliva al 2019, ma in autunno “Ciao Darwin” torna con nuove puntate. Con il conduttore Paolo Bonolis ci sarà il fedele sodale Luca Laurenti. Fra le novità, quattro Madri Natura e un Padre Natura. Si sfideranno Angeli contro Demoni, Melodici contro Trapper e tante altre divertenti squadre. Nel nuovo anno poi Bonolis riprenderà il suo storico preserale “Avanti un altro!”.

Lo show dei record

Io canto - generation - prossimamente

Un pilastro di Canale 5. Gerry Scotti in autunno sarà impegnato con “Caduta libera” (dal 4 settembre) e, in prima serata, con due programmi: il talent dei giovanissimi “Io canto - Generation” e “Lo show dei record”. E nel 2024 farà la nuova edizione del mitico gioco a premi di Mike Bongiorno, “La ruota della fortuna”.

In autunno su Canale 5 arriva un altro ciclo di serate all’insegna della comicità con “Zelig”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano si alterneranno i comici che hanno fatto la storia del programma accanto alle nuove leve del cabaret, tra sketch, monologhi e parodie.

Italia 1

Le iene - da ottobre

Al posto di Belen Rodriguez, Veronica Gentili va a ”Le Iene” come conduttrice, accanto a Max Angioni. La giornalista ha lasciato “Controcorrente” su Rete 4 per approdare al celebre show ideato da Davide Parenti su Italia 1. Nella prossima stagione ritornano gli speciali “Inside” con servizi e approfondimenti su alcune fra le storie più seguite e discusse del programma.

Dopo l’esperienza come opinionista nel reality “L’isola dei famosi” su Canale 5, Enrico Papi in autunno sarà un volto di punta di Italia 1 grazie a uno show tipicamente nelle sue corde: un gioco musicale nuovo di zecca. E nel 2024 presenterà “La pupa e il secchione” e un programma inedito.

Nove

Don’t forget the lyrics Stai sul pezzo - dall’11 settembre

La quarta stagione del programma di Gabriele Corsi che rinnova la passione per il karaoke torna l’11 settembre alle 20.30. Sempre sul Nove, ma da ottobre, il conduttore riprende il dating show rurale “Il contadino cerca moglie”.

Cambia il canale, ma non la sostanza: da domenica 15 ottobre Fabio Fazio condurrà “Che tempo che fa” sul Nove anziché su Rai3, con le consuete interviste ai personaggi di spicco della contemporaneità. Al ricco cast fisso, che vede confermati tra gli altri Luciana Littizzetto e Nino Frassica, si aggiunge Ornella Vanoni.

Tv8

100% Italia - dal 4 settembre

Fate i vostri pronostici! A settembre inizia la seconda edizione del game show dei sondaggi sulle abitudini degli italiani condotto su Tv8 alle 20.30 da Nicola Savino. A ogni percentuale strana, seguono la spiegazione di un esperto e le battute del conduttore.

Real Time

Ricette d’Italia - dal 4 settembre

La star della cucina Benedetta Rossi, debutta alla conduzione su Real Time con il nuovo show “Ricette d’Italia - Piatti in tavola”. Quattro cuochi dilettanti gareggiano con ricette di famiglia per vincere la possibilità di fare un libro con Benedetta.

Sky

X Factor - dal 14 settembre

Stanno per riaccendersi i riflettori sul talent musicale che ha formato star del calibro di Marco Mengoni e i Måneskin. Il 14 settembre parte su Sky (e in streaming su Now) “X Factor”, condotto da Francesca Michielin. In giuria, da sinistra, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan.

E inoltre

Ulisse Il piacere della scoperta - dal 7 settembre : Alberto Angela dedica quattro nuove puntate in prima serata alla Giordania, ad Anna Frank, a Istanbul e a Nerone. Rai1

: Alberto Angela dedica quattro nuove puntate in prima serata alla Giordania, ad Anna Frank, a Istanbul e a Nerone. Ciao maschio - dal 9 settembre : Riparte il talk confidenziale con Nunzia De Girolamo. Al sabato, in seconda serata. Rai1 Dal 23 ottobre, condurrà anche “ Botta e risposta ” su Rai3 .

: Riparte il talk confidenziale con Nunzia De Girolamo. Al sabato, in seconda serata. Dal 23 ottobre, condurrà anche “ ” su . Fake show - dal 18 settembre : Con Max Giusti anche i vip si cimentano come imitatori. Rai2

: Con Max Giusti anche i vip si cimentano come imitatori. Belve - dal 26 settembre : Tornano le interviste graffianti di Francesca Fagnani: il martedì e il mercoledì in prima serata. Rai2

: Tornano le interviste graffianti di Francesca Fagnani: il martedì e il mercoledì in prima serata. Stasera c’è cattelan - dal 19 settembre : Lo show con i sorprendenti faccia-a-faccia di Cattelan e i suoi ospiti. In seconda serata, il martedì e il mercoledì. Rai2

: Lo show con i sorprendenti faccia-a-faccia di Cattelan e i suoi ospiti. In seconda serata, il martedì e il mercoledì. Boomerissima - dal 31 ottobre : Torna il varietà con Alessia Marcuzzi in cui si sfidano boomer e millennial. Rai2

: Torna il varietà con Alessia Marcuzzi in cui si sfidano boomer e millennial. Bar stella - dal 31 ottobre : Conduce Stefano De Martino, che dal 24 settembre sarà pure la voce del reality “Il Collegio” e avrà uno show tutto suo a dicembre. Rai2

: Conduce Stefano De Martino, che dal 24 settembre sarà pure la voce del reality “Il Collegio” e avrà uno show tutto suo a dicembre. Ale & Franz - dal 4 dicembre : I comici festeggiano 30 anni di carriera con uno spettacolo. Rai2

: I comici festeggiano 30 anni di carriera con uno spettacolo. Gli occhi del musicista - dal 12 dicembre : Show di Enrico Ruggeri con tante star della musica. Rai2

: Show di Enrico Ruggeri con tante star della musica. Masterchef Italia - da dicembre : Il talent con gli chef giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Sky e Now

: Il talent con gli chef giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Gialappashow - da ottobre : Riparte lo show comico della Gialappa’s con il Mago Forest. Tv8

: Riparte lo show comico della Gialappa’s con il Mago Forest. Fratelli di Crozza - dal 22 settembre : La società vista attraverso il filtro satirico del comico Maurizio Crozza che imita i personaggi dell’attualità. Nove

: La società vista attraverso il filtro satirico del comico Maurizio Crozza che imita i personaggi dell’attualità. Bake off Italia Dolci in forno - dall'8 settembre : Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia incoroneranno il nuovo Miglior pasticciere amatoriale d’Italia. Conduce Benedetta Parodi. Real Time

Daytime

Dalla Merlino nel pomeriggio di Canale 5 al ritorno della Balivo in Rai, ogni giornata sarà da scoprire.

Rai1

La vita in diretta - dal’11 settembre

Attualità e intrattenimento sono gli ingredienti fondamentali del programma quotidiano del pomeriggio di Rai1, affidato anche quest’anno ad Alberto Matano .

Torna in Rai Caterina Balivo con un programma quotidiano che parte alle 14.00 e si propone di raccontare le eccellenze italiane e tante storie di vita. Ci sarà anche uno spazio dedicato al gioco, con protagonisti i telespettatori, e molti ospiti popolari.

Confermato l’appuntamento del sabato pomeriggio in compagnia di Marco Liorni e dello show da lui ideato, arrivato alla sesta edizione. Protagoniste sono le storie vere delle persone comuni, pronte a condividere la propria vita davanti al pubblico e agli ospiti in studio.

La domenica pomeriggio torna a farci compagnia Mara Venier , al timone del talk da sei edizioni di fila, come sempre con tanti ospiti e le sue lunghe e toccanti interviste.

A darci il buongiorno ogni mattina saranno Federica Panicucci e Francesco Vecchi con il loro programma di attualità in cui si trovano tutti i colori della cronaca.

Rai2

Viva Rai2! - prossimamente

Manca solo una nuova location, ma per il resto Rosario Fiorello ha tutta l’intenzione di tornare in onda con il suo varietà del mattino. Infatti, dopo le lamentele dei residenti di via Asiago a Roma per il “rumore”, si sta cercando una soluzione che accontenti tutti.

Canale 5

Amici

Uomini e donne

Che autunno sarebbe senza Maria De Filippi ? E così si riaprono le porte della scuola di “Amici”, e “Uomini e donne” che mantiene la formula del trono classico e del trono over.

Cambio di conduzione nel programma pomeridiano di Canale 5. Al posto di Barbara d’Urso arriva la giornalista Myrta Merlino . Lo studio, che si sposta da Milano a Roma, avrà tre grandi monitor sui quali “proiettare la realtà”, il pubblico sarà “parlante”, ci saranno inviati, servizi esterni e tanti ospiti in studio per parlare del mondo in cui viviamo.

Silvia Toffanin riapre il suo famoso “salotto”, dove anche nella nuova edizione inviterà tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Grazie al suo stile inconfondibile, rispettoso ed empatico, la conduttrice riesce sempre a tirare fuori i lati più nascosti e intimi dei suoi ospiti. Dopo il successo della scorsa edizione, il talk raddoppia anche quest’anno la domenica pomeriggio.

La giornalista Barbara Palombelli si conferma alla guida del programma più longevo di Canale 5 (che raddoppia con un secondo appuntamento, “Lo sportello di Forum”, alle 14 su Rete 4) nel quale due contendenti affidano la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice.

E inoltre

Unomattina - dall’11 settembre : Accanto a Massimiliano Ossini da questa edizione arriva Daniela Ferolla. Raiuno

: Accanto a Massimiliano Ossini da questa edizione arriva Daniela Ferolla. Raiuno Storie italiane - dall’11 settembre : Eleonora Daniele raddoppierà anche con una versione serale del suo programma. Raiuno

: Eleonora Daniele raddoppierà anche con una versione serale del suo programma. Raiuno È sempre mezzogiorno! - dall’11 settembre : Bentornati nella cucina di Antonella Clerici. Raiuno

: Bentornati nella cucina di Antonella Clerici. Raiuno Linea verde - da domenica 17 settembre : Livio Beshir è il nuovo conduttore. E il sabato a “Linea Verde life” arriva Elisa Isoardi. Raiuno

: Livio Beshir è il nuovo conduttore. E il sabato a “Linea Verde life” arriva Elisa Isoardi. Raiuno Da noi... a ruota libera - da domenica 17 settembre : Condotto da Francesca Fialdini. Raiuno

: Condotto da Francesca Fialdini. Raiuno Unomattina in famiglia - da sabato 16 settembre : Monica Setta e Ingrid Muccitelli danno il benvenuto a Beppe Convertini. Raiuno

: Monica Setta e Ingrid Muccitelli danno il benvenuto a Beppe Convertini. Raiuno Per un pugno di libri - dal 18 dicembre : Lo scrittore Maurizio de Giovanni diventa conduttore. Raitre

: Lo scrittore Maurizio de Giovanni diventa conduttore. Raitre I fatti vostri - dal 18 settembre : Tiberio Timperi è il nuovo conduttore con Anna Falchi. Raidue

: Tiberio Timperi è il nuovo conduttore con Anna Falchi. Raidue Mi presento ai tuoi - da sabato 30 settembre : Lorena Bianchetti lancia un nuovo “dating show”. Raidue

: Lorena Bianchetti lancia un nuovo “dating show”. Raidue Citofonare Rai2 - da domenica 1° ottobre : Ritornano Simona Ventura e Paola Perego con il loro allegro salotto domenicale. Raidue

: Ritornano Simona Ventura e Paola Perego con il loro allegro salotto domenicale. Raidue Cook40 - da sabato 14 ottobre : Flavio Montrucchio prende il posto di Alessandro Greco nello show di cucina. Raidue

: Flavio Montrucchio prende il posto di Alessandro Greco nello show di cucina. Raidue Tv talk - da sabato 7 ottobre : Massimo Bernardini torna a parlare di tv. Raitre

: Massimo Bernardini torna a parlare di tv. Raitre L’aria che tira - dall’11 settembre: Davide Parenzo sostituisce Myrta Merlino. La7

Informazione

Bianca Berlinguer è la novità: la giornalista approda su Rete 4 inaugurando un autunno di attualità e approfondimenti.

Rai1

Cinque minuti

Porta a porta - dall’11 settembre

Doppio impegno per Bruno Vespa che torna con la striscia serale “Cinque minuti” subito dopo il Tg1 (dall’11 settembre), e con il suo storico programma di approfondimento “Porta a porta”, dal 12 settembre in seconda serata.

Rai3

Chi l’ha visto? - dal 13 settembre

Dopo la breve pausa estiva, Federica Sciarelli torna alla guida del programma che da più di trent’anni si occupa di persone scomparse, riprendendo i casi rimasti irrisolti e occupandosi di quelli nuovi. Si tratta della sua 20 a edizione consecutiva.

Spetta a Serena Bortone raccogliere il testimone da Massimo Gramellini nel programma preserale sul mondo delle parole, che raddoppia: andrà in onda infatti il sabato alle 20.20 e la domenica alle 20.

Rete 4

Il nuovo talk di BIanca Berlinguer - dal 5 settembre

Bianca Berlinguer è la novità di Rete 4. A lei sarà affidato un nuovo programma il martedì in prima serata (il titolo non è ancora noto). Sarà inoltre una delle prossime conduttrici di “Stasera Italia”, in onda ogni sera alle 20.30 dal 4 settembre.

Stasera italia- da lunedì 4 settembre

Nicola Porro torna ad approfondire i fatti più importanti del nostro Paese, dall’economia alla politica e all’attualità. Inoltre sarà lui a inaugurare la nuova stagione del talk politico “Stasera Italia”, che nel weekend sarà invece condotto da Augusto Minzolini.

Torna l’appuntamento con l’approfondimento di Rete 4 condotto dal giornalista Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese, raccontata dai suoi protagonisti. Dal 17 settembre andrà in onda anche di domenica.

E inoltre

XXI Secolo - Quando il presente diventa futuro - dal 20 novembre : Francesco Giorgino torna in seconda serata con un nuovo programma di attualità da lui ideato. Rai1

: Francesco Giorgino torna in seconda serata con un nuovo programma di attualità da lui ideato. Quarto grado - dal 15 settembre : Gianluigi Nuzzi nel 2024 inaugurerà il programma “Verità nascoste”, intanto riparte con “Quarto grado” assieme ad Alessandra Viero. Rete 4

: Gianluigi Nuzzi nel 2024 inaugurerà il programma “Verità nascoste”, intanto riparte con “Quarto grado” assieme ad Alessandra Viero. Fuori dal coro - dal 6 settembre : Torna l’appuntamento con Mario Giordano. Rete 4

: Torna l’appuntamento con Mario Giordano. Piazzapulita - dal 14 settembre : Riparte il talk show di Corrado Formigli. La7

: Riparte il talk show di Corrado Formigli. In mezz’ora - dal 10 settembre : Dopo l’addio di Lucia Annunziata, al suo posto arriva Monica Maggioni, ex direttrice del Tg1. La seconda parte del programma sarà “In mezz’ora - Storie dal mondo”. Rai3

: Dopo l’addio di Lucia Annunziata, al suo posto arriva Monica Maggioni, ex direttrice del Tg1. La seconda parte del programma sarà “In mezz’ora - Storie dal mondo”. Otto e mezzo - dall'11 settembre : Dopo il tg di Mentana non possono mancare le interviste di Lilli Gruber. La7

: Dopo il tg di Mentana non possono mancare le interviste di Lilli Gruber. DiMartedì - dal 19 settembre : Riecco Giovanni Floris con il suo talk di attualità. La7

: Riecco Giovanni Floris con il suo talk di attualità. Propaganda live - dal 15 settembre : Diego Bianchi racconta l’Italia con grande ironia. La7

: Diego Bianchi racconta l’Italia con grande ironia. Una giornata particolare - dal 23 ottobre : Ad Aldo Cazzullo sono affidate otto puntate di approfondimento culturale. La7

: Ad Aldo Cazzullo sono affidate otto puntate di approfondimento culturale. Agorà - dall'11 settembre : Il programma del mattino sarà condotto da Roberto Inciocchi e nel weekend da Sara Mariani. Rai3

: Il programma del mattino sarà condotto da Roberto Inciocchi e nel weekend da Sara Mariani. Il nuovo programma di Gramellini - dal 23 settembre: Massimo Gramellini passa a La7 con un doppio appuntamento, sabato e domenica in prima serata. La7

Lo sport

Nel 2024 ci saranno i Campionati Europei di calcio (dal 14 giugno al 14 luglio, sulla Rai e su Sky) e le Olimpiadi di Parigi (sulla Rai dal 26 luglio). Intanto, ecco lo sport che vedremo in tv.

Il calcio

La Serie A è iniziata il 19 agosto con tutte le partite in streaming su Dazn (cui si aggiunge il canale “Zona Dazn” al numero 214 del telecomando Sky) e tre partite in co-esclusiva su Sky. Dopo “La domenica sportiva” già in onda, dal 10 settembre su Rai2 ripartirà “90° minuto” con Paola Ferrari e Paolo Paganini. Sky e Dazn trasmetteranno la Serie B, Sky avrà anche 1.143 partite di Serie C. In Champions League parte la caccia al Manchester City di Erling Haaland campione in carica (dal 19 settembre la fase a gironi). Su Canale 5 andranno le 17 partite migliori del martedì, su Infinity+ ce ne saranno 121. Prime Video in streaming ha le 16 migliori gare del mercoledì in esclusiva. Sky trasmette 121 partite. Europa League e Conference League (entrambe al via il 21 settembre) su Sky e in streaming su Dazn.

Gli altri sport

Il 25 agosto su Dazn e Sky (e sulla Rai, ma solo le partite degli Azzurri) arriva il Mondiale di basket, con l’Italia considerata tra le favorite per il podio. Su Dazn vedremo, sempre di basket, la Serie A (dal 1° ottobre) e l’Eurolega. Per la prima volta gli US Open di tennis (al via il 28 agosto) saranno in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). Nulla cambia per Formula 1 e Motomondiale che continuano a essere trasmessi in diretta pay su Sky. In chiaro su Tv8, invece, le gare vanno in differita, ma con alcune eccezioni. Tv8 avrà la co-diretta del Gran Premio d’Italia (3 settembre) e del Messico (29 ottobre) di F1, ma anche la co-diretta del Gran Premio di San Marino (10 settembre) e India (24 settembre) di MotoGP.