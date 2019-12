La tv di Natale: i programmi da guardare durante le feste

19 Dicembre 2019 | 9:00 di Simona De Gregorio

Non ci sono solo le cene e i pranzi a deliziarci durante le feste. Anche la tv, infatti, è pronta a soddisfare i gusti di tutti. Telecomando alla mano, tenetevi pronti a sintonizzarvi sul vostro programma preferito.

Il pomeriggio di Natale (ore 16.20) Canale 5 ci regala la 9a edizione di "Opera on ice". Dal Foro Italico di Roma, Alfonso Signorini presenta lo spettacolo unico al mondo che unisce la magia del pattinaggio a quella dell’opera lirica. Su Italia 1, invece, in prima serata ci aspetta Paolo Ruffini con "Up & Down - Una favola normale". Lo spettacolo, realizzato con la Compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, vede la partecipazione di tanti ospiti, da Juliana Moreira a Teo Mammucari.



L’aperitivo di Natale ci viene offerto da Raiuno alle 12.30 con il tradizionale "Concerto di Natale con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai", giunto alla 34a edizione. Un viaggio nelle più belle melodie natalizie in cui Massimo Ranieri interpreterà classici come Quanno nascette Ninno di sant’Alfonso Maria de’ Liguori: la canzone da cui deriva Tu scendi dalle stelle.

Per chi ama gli spettacoli circensi martedì 24 Raitre manda in onda alle 21.20 il "43° Festival Internazionale del circo di Montecarlo" condotto da Melissa Greta Marchetto. Durante lo spettacolo si esibiranno 220 artisti.

Ancora Raitre per la serata del 25 ha scelto un format decisamente originale con "Che storia è la musica", ideato e condotto da Ezio Bosso. Il pianista e direttore d’orchestra ci racconterà musica e vita del compositore che più amò la festività del Natale, Ciajkovskij, con digressioni musicali e l’intervento di numerosi ospiti.

Tra sketch, monologhi in studio e momenti di varietà, con Stasera felicità martedì 24 Alessandro Siani proporrà su Sky Uno uno show durante cui emergerà tutta la passione del comico napoletano per il cinema.

Preparatevi a ridere a crepapelle anche giovedì 26. Su Rete 4 ci sarà "Non è Natale senza panettone". A metà tra lo spettacolo teatrale e il film tv, vede la storica compagnia teatrale lombarda “I Legnanesi” alle prese con lo sfratto da un cortile raso al suolo per far spazio alla costruzione dell’Outlet del Pandoro.