La tv in tavola: tipica, sana, golosa… A ciascuno la sua cucina

E ci sono anche... "Cuochi d'Italia" (Tv8, da lun. a ven. alle 13.15 e 19.30). Nel talent condotto da Alessandro Borghese due cuochi, rappresentanti di altrettante regioni italiane, si sfidano nella preparazione di piatti tipici. A giudicarli, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei. "Little big Italy" (Nove, da lun. a ven. alle 19). Francesco Panella e tre italiani residenti all’estero giudicano tre ristoranti di cucina italiana. Vince il locale che rispetta di più la tradizione.

Come possiamo impiegarla? «Si può preparare una vellutata di zucca da coprire con castagne abbrustolite spezzettate, fettine sottili di guanciale fatto diventare croccante al forno e chicchi di melograno».

Roberto, quali sono gli alimenti che usa di più in questa stagione? «Questo è il periodo di cachi, cavoli, castagne, frutti di bosco, radicchio. Ma l’ingrediente più versatile è la zucca».

Per chi ama la cucina del territorio o della tradizione italiana, c’è "Uno chef in fattoria" su Food Network. Il lunedì sera lo chef Roberto Valbuzzi ci porta nella sua terra, tra Varese e la Valtellina, alla scoperta dei prodotti tipici e delle materie prime locali.

E c’è anche... "Junior bake off Italia" (Real Time, da venerdì 6 alle 21.10). Nuova edizione condotta ancora da Katia Follesa e tutta natalizia. Dieci piccoli aspiranti pasticcieri si sfideranno e a giudicare il loro talento saranno Ernst Knam e Damiano Carrara.

Cosa si dovrebbe insegnare ai bimbi fin da piccoli? «Per esempio a scegliere il formato di pasta in base al condimento: col ragù vanno i paccheri o i rigatoni. Per il sugo con le zucchine meglio le linguine o i tagliolini».

Simone, come è nata l’idea del libro? «Parlando con figli di amici mi sono reso conto che molti ragazzini non sanno neanche se le patate crescono sugli alberi o sotto terra. Questo libro è anche un invito a riscoprire gli alimenti, gli ingredienti».

Adorate cucinare con i vostri bambini? Ora potete prendere spunto dal nuovo libro "La mia scuola di cucina per ragazzi curiosi" (ElectaJunior, 19,90 euro). L’autore è Simone Rugiati . Lo chef sabato alle 19 è sul canale Nove in "Shop cook & win!" . E da martedì 26 è su Food Network con i nuovi episodi di "Food advisor" .

Un’idea per un menu gustoso e sano? «Si può iniziare con tramezzini con avocado e salmone, seguito da un piatto unico a base di riso nero con ceci e pomodori secchi. Per finire, un tiramisù con ricotta e caffè d’orzo».

E quali sono gli alimenti da evitare? «Sale, grassi e zuccheri andrebbero assunti in piccole dosi. Le alternative? Si può usare la frutta nei dolci, mentre per insaporire i piatti vanno bene acciughe, olive, aromi, pomodori secchi».

Marco, quali sono i cibi sani su cui puntare in questo periodo? «Cavoli, verze, broccoli e cereali integrali che danno un maggior senso di sazietà senza appesantirci».

State sempre attenti alla salute e a quello che portate in tavola? Il programma che fa per voi è "Il gusto della felicità" su Food Network, con Marco Bianchi che ci guida a una corretta alimentazione con ricette facili e saporite.

Se siete buongustai, golosi, e vi appassiona l’alta cucina, non perdetevi la sfida tra pasticcieri "Master Challenge", in onda su Food Network. Solo chi riesce a battere gli altri concorrenti accede alla finale per sfidare il maestro Iginio Massari e Debora Massari.

Maestro, ci suggerisca un dolce facile alla portata di tutti?

«La crema pasticcera. Amalgamate 2 uova, 40 g di zucchero e 1/2 cucchiaio di farina. Incorporate il composto a mezzo litro di latte bollente e fate cuocere meno di un minuto. Quando la crema è fredda si possono aggiungere frutta fresca o panna montata».

Regalare il panettone per Natale è una buona soluzione?

«Sì, anzi è benaugurale. È infatti il dolce simbolo della chimera, di un sogno che tutti inseguiamo: l’uvetta rappresenta i soldi, l’arancia candita l’amore e il cedro l’eternità».

E ci sono anche...

"MasterChef" (Tv8, venerdì alle 21.30). Prosegue l’ottava edizione del talent per aspiranti nuovi grandi chef. In giuria, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

"Kitchen sound" (Tv8, venerdì alle 21.30). Alessandro Borghese ospita il pasticciere Sal De Riso e l’esperto di panificazione Renato Bosco che ci propongono originali ricette a ritmo di musica.