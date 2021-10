“La versione di Fiorella”, il talk musicale della Mannoia

Dal 25 ottobre in seconda serata su Rai3 ogni lunedì, giovedì e venerdì Fiorella Mannoia Antonio de Felice







Una foto pubblicata sul suo profilo Instagram nei giorni scorsi la mostrava in uno studio tv vuoto con il commento “Lavori in corso” e l’immagine di un cuore. Ora è tutto pronto e Fiorella Mannoia sta per tornare con "La versione di Fiorella", dal 25 ottobre in seconda serata su Rai3 ogni lunedì, giovedì e venerdì.

Dopo il successo ottenuto all’inizio dell’anno con "La musica che gira intorno", l’artista romana propone un programma che in ogni puntata prende spunto da eventi accaduti in passato, lo stesso giorno in cui va in onda, con l’intento di ricordarli, di confrontarli con i giorni nostri e provare a proiettarli in una dimensione futura. Un’operazione che sarà condotta con l’ausilio di immagini, letture e ovviamente canzoni. Già, perché la musica costituirà uno degli elementi principali di ogni serata, a cominciare dai brani che passavano in radio negli anni presi in considerazione o in qualche modo legati al ricordo degli interpreti.

Il programma ne riserverà non poche, dal momento che in ogni puntata gli ospiti saranno chiamati a ricoprire ruoli insoliti per loro. Potremo scoprire qualità nascoste di attori invitati a suonare e cantare, ma anche cantanti coinvolti a narrare storie alle quali sono legati o di cui sono stati testimoni. Oltre alla sua band, ad affiancare la Mannoia nel programma ci saranno l’autore e comico Stefano Rapone oltre alla filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.