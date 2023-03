La vita di un pasticciere in “Casa Carrara”

Damiano Carrara apre le porte del suo Atelier di Lucca, dove nascono le sue creazioni Simona De Gregorio







Come si svolge la vita di un famoso pasticciere? Ce lo racconta Damiano Carrara in "Casa Carrara - Dolci in famiglia", al via giovedì 9 marzo su Food Network, aprendoci le porte del suo Atelier di Lucca, dove nascono le sue creazioni. E ci farà conoscere tutti coloro che lavorano al suo fianco in questo tempio del dolce: dalla moglie Chiara alla mamma e alla suocera.

Damiano, qual è la filosofia del suo locale?

«Sono tutti prodotti senza glutine e lattosio, è una pasticceria inclusiva, adatta anche agli intolleranti, come mia moglie che è celiaca, senza perdere in golosità. È una sfida continua. Al momento sto mettendo a punto un babà monoporzione con farine naturali gluten free. E uso solo ingredienti freschi di stagione».

In questa stagione qual è il vostro cavallo di battaglia?

«La crostata con cioccolato e pere Decana con un crumble alla nocciola (una frolla sbriciolata, ndr). E in occasione della festa della donna, proporremo una torta con fragoline di bosco realizzata con una Pan di Spagna che contiene all’interno dell’impasto un polline della Versilia, che dà un colore giallo fluorescente».

Qual è la specialità di Lucca?

«La torta con i becchi, che unisce il dolce al salato con una base di frolla e una ricca farcia con bietola, riso, parmigiano, uvetta...».

Il dolce di cui vorrebbe rivendicare la paternità?

«Il tiramisù. Il mio preferito. E anche il primo che ho preparato a Chiara quando l’ho conosciuta».

Lei ha lavorato tanti anni in America. Qual è il dolce americano più apprezzato da noi?

«La cheesecake. È semplice da fare in casa se si vogliono stupire gli ospiti. E io al formaggio spalmabile, ingrediente principale, aggiungo il mascarpone. La copertura, invece, è con una gelatina di lamponi e fragole».