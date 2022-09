“La vita in diretta” riparte con Alberto Matano

Dopo essersi concesso una lunga pausa estiva, Alberto Matano è pronto a riprendere il timone di "La vita in diretta". Si parte su Rai1 lunedì 5 settembre. Il conduttore ha infatti trascorso le vacanze tra amici e famiglia, accompagnato dal marito, l’avvocato Riccardo Mannino, sposato lo scorso 11 giugno. Prima in Spagna, in Andalusia, dove è stato raggiunto dall’amico Raoul Bova e la compagna Rocío Muñoz Morales. Poi in Sicilia, tra Modica e Pantelleria. Infine, in Calabria, sua terra d’origine. «Mare, famiglia, felicità» sono le tre parole usate da Matano per descrivere le sue vacanze, che ha condiviso con molti scatti sui suoi social.

Del resto è grazie a entusiasmo e sorriso che Matano ha conquistato il pubblico. E in virtù degli ottimi risultati degli anni precedenti, questa edizione non prevede sconvolgimenti. Il programma spazierà quindi tra la stretta attualità, l’inchiesta e l’approfondimento, informando in modo completo e affidabile, con semplicità e leggerezza. Un lavoro che vede impegnati gli inviati della trasmissione, definiti dal conduttore “la nostra voce e i nostri occhi dove tutto accade in tempo reale”. A loro il compito di tenere una finestra sempre aperta sul Paese con collegamenti e filmati. A connotare la parte pop del programma è lo spazio talk con l’ormai iconico tavolo attorno al quale siedono i protagonisti della tv, del cinema, della fiction e del giornalismo. E c’è uno spazio anche per i libri.