L’anno si apre coi concerti da Venezia e da Vienna

Come ormai da lunga tradizione, anche all’inizio del 2023 non manca l’atteso appuntamento con due eventi imperdibili Antonio de Felice







Come ormai da lunga tradizione, anche all’inizio del 2023 non manca l’atteso appuntamento con due eventi imperdibili. Domenica 1° gennaio su Rai1 alle 12.30 va in onda il Concerto di Capodanno da Venezia (replica alle 18.45 su Rai 5) mentre su Rai2 alle 13.30 c’è il Concerto di Capodanno da Vienna (replica alle 21.15 su Rai 5).

Dal Teatro La Fenice, principale struttura lirica del capoluogo veneto, l’orchestra diretta dal maestro Daniel Harding, accompagnata dal soprano Federica Lombardi e dal tenore Freddie De Tommaso, esegue 12 brani tra le opere più note di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Pietro Mascagni, George Bizet, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Dalla Sala d’Oro della Musikverein di Vienna, invece, l’orchesta guidata dal maestro Franz Welser-Möst offre in 15 brani uno spaccato di alcune composizioni della dinastia austriaca degli Strauss, dal valzer alla polka. Il concerto si chiude con la popolare Marcia di Radetzky.