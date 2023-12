L’annuncio su chi vince “Bake Off Italia” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, venerdì 15 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Bake Off Italia 10 Credit: © Real Time Redazione Sorrisi







Ciao Darwin - Canale 5 - Ore 21.20

Tra divertenti autocitazioni e novità il programma continua a non perdere colpi, nonostante vada in onda da tanti anni. Una cosa è certa: la capacità di Paolo Bonolis (a destra) e Luca Laurenti di dare al pubblico ciò che si aspetta funziona oggi come il primo giorno. La prima puntata della nuova edizione ha raccolto davanti al video quasi 4 milioni di persone, con uno share del 25 %. Tutto chiaro?

Judy - Rai Movie - Ore 21.10

Interprete di commedie brillanti come la trilogia di Bridget Jones, Renée Zellweger ha pero anche grandi doti di attrice drammatica. In questo film del 2019, che le è valso l'Oscar come miglior attrice, interpreta Judy Garland, artista dalla vita tribolata, scomparsa nel 1969 all'età di 47 anni.

Quarto grado - Rete 4 - Ore 21.20

Anche nella redazione del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero il dramma di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, tiene banco da settimane. Anche il caso di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre scorso, continua pero ad appassionare i telespettatori.

Bake off Italia - Real Time - Ore 21.20

Dalla bellissima Villa Borromeo d'Adda di Arcore (MB), sede da 5 anni a questa parte del talent show, i fan del programma possono gustarsi la quindicesima e ultima puntata di questa edizione numero 11. Sarà Benedetta Parodi ad annunciare il vincitore, capace di convincere i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Propaganda live - La7 - Ore 21.15

Nuovo appuntamento con Diego Bianchi e il vignettista Makkox: forse non tutti sanno che Marco Dambrosio (questo il vero nome del disegnatore), oltre ad animare lo show con disegni e battute fulminanti, ne è anche coautore.

Quel che resta del giorno - Tv 2000 - Ore 20.55

Una favola "nera", che vede Babbo Natale nei panni del giustiziere. Quando la notte della vigilia un gruppo di criminali rapisce una bambina, tocca a lui entrare in azione…

Per chi vuole vedere altri film Yado - IRIS - Ore 17.10 Visto l'inatteso successo di "Conan il barbaro" (1982), Schwarzenegger ci riprova e veste i panni di un altro eroe tutto muscoli in questo kolossal che lo vede accanto a Brigitte Nielsen. Serendipity - Sky Cinema Comedy - Ore 21.15 Basta un incontro casuale a mandare a monte non uno ma due matrimoni? In questo film sì: capita a John Cusack (nella foto con Bridget Moynahan) e Kate Beckinsale. Romanticissimo. Cantando sotto la pioggia - Sky Cinema action - Ore 16.05 Secondo molti è il più bel musical mai realizzato, un fuoco di fila di trovate e battute con Gene Kelly che entra nel mito volteggiando tra una pozzanghera e l'altra. Assolutamente imperdibile. Il letto racconta - Rete 4 - Ore 16.45 Una coppia amatissima (Doris Day e Rock Hudson) da il mewglio di sé in una commedia sentimentale dai tempi perfetti: galeotta tra i due protagonisti è ... la linea telefonica in comune.

