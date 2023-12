“Laura Antonelli” su Rai3 e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, domenica 10 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Che tempo che fa - Nove - Ore 20.00

Forse dovremmo darlo per scontato, ma ogni settimana riescono a stupirci: infatti il pubblico continua a premiare la trasmissione condotta da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto (al centro) e Filippa Lagerbäck. Con loro, domenica dopo domenica, tanti protagonisti della cultura e dello spettacolo, per non parlare del solito irresistibile Nino Frassica …

Laura Antonelli - Rai3 . Ore 13.00

Un documentario dedicato alla vita e alla carriera di Laura Antonelli, scomparsa nel 2015 a 73 anni. Un'attrice bellissima e di grande talento, capace di far ridere ma anche di lavorare con maestri come Ettore Scola e Luchino Visconti.

Harry Potter e i doni della morte PT.1 - Italia 1 - Ore 21.20

I fan lo sanno bene: il romanzo conclusivo della serie è stato diviso in due film. Nel primo, uscito nel 2010, Harry (Daniel Radcliffe) lascia Hogwarts per lanciare la sfida finale contro Voldemort.

Domenica in - Rai1 - Ore 14.00

24 ottobre 1993: Mara Venier conduce per la prima volta il contenitore della domenica di Rai1. La conduttrice, insomma, ha da poco festeggiato un amore lungo trent'anni con una delle trasmissioni simbolo della tv pubblica. Un traguardo storico, ma del resto di personaggi come "zia Mara" ce ne sono veramente pochi …

Terra amara - Canale 5 - Ore 21.20

"Ma chi è?". Osservando questa foto, forse anche voi avete fatto fatica a riconoscere in questa ragazza, elegantissima in dolcevita nero e trench, la tormentata Zuleyha Altun … Invece è proprio di lei che stiamo parlando: Hilal Altinbilek, modella e attrice di Smirne, protagonista della soap turca. Una produzione che, anche in prima serata, sta andando davvero benissimo.

Storie della tv - Rai Storia - Ore 22.35

Protagonista della puntata di stasera è un momento d'oro della Rai, il decennio tra il 1964 e il 1974. Il numero degli abbonati supera lo storico traguardo dei 10 milioni e tra i programmi di spicco ci sono varieta come "Milleluci" (1974), che vede protagoniste Raffaella Carra (a sinistra) e Mina.

Per chi vuole vedere altri film Inheritance - Rai 4 - Ore 21.20 All'apertura del testamento del ricchissimo padre, il procuratore distrettuale Lauren Monroe (Lily Collins) scopre un terribile segreto ... Un thriller del 2020, inquietante e ben girato. Abel il figlio del vento - Rai Movie - Ore 19.25 La morte della madre crea un forte trauma al figlio Lukas. A restituirgli la voglia di vivere sarà l'amicizia con Abel, un aquilotto bisognoso di cure ... Sentimenti e paesaggi mozzafiato. John Q - IRIS - Ore 16.30 Privo della cifra necessaria per pagare le cure al figlio malato di cuore, John (Denzel Washington) si barrica in ospedale. Un celebre dramma diretto nel 2002 dal figlio d'arte Nick Cassavetes. Psyco - Sky Cinema Suspense - Ore 22.40 Benvenuti al Bates Motel ... Uno dei thriller più celebri della storia del cinema, un capolavoro capace di riscrivere da zero le regole della paura sul grande schermo. Inimitabile.

Memo sport

SCI: COPPA DEL MONDO

Ore 9.15 Slalom maschile manche 1 (Rai Sport, Eurosport)

(Rai Sport, Eurosport) Ore 12.15 Slalom maschile manche 2 (Rai Sport, Eurosport)

(Rai Sport, Eurosport) Ore 10.15 Super G Femminile (Rai2)

BASKET: LEGA A

Ore 17.15 Milano-Bologna (DMax, Dazn)

CALCIO: SERIE A

ore 12.30 Frosinone-Torino (Dazn, Sky Calcio)

(Dazn, Sky Calcio) ore 15.00 Monza-Genoa (Dazn)

(Dazn) ore 18.00 Salernitana-Bologna (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Roma-Fiorentina (Dazn)

