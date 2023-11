Laura Pepe: «La Storia ci rende migliori e io vi aiuto a… migliorare»

Conduce su Focus tre speciali dedicati al sapere del mondo antico, spaziando dalla medicina all’astronomia Paolo Fiorelli







Sapevate che buona parte di Ercolano è ancora tutta da scavare e scoprire? E che anche nell’antica Grecia si facevano operazioni chirurgiche? E che un tempo non esisteva una distinzione netta tra astronomia e astrologia? Sono solo alcune delle scoperte che abbiamo fatto intervistando Laura Pepe, che presto potrete ascoltare e vedere anche voi, insieme a tante altre. Infatti la storica originaria di Rho (MI), che insegna all’Università degli studi di Milano, ha preparato per il canale Focus tre speciali dedicati alle conoscenze degli antichi (due serate su Ercolano, una sulla medicina e tre sull’astronomia). A fianco l’autrice ce ne parla in dettaglio, ma prima vorremmo chiederle...

Professoressa Pepe, si dice che scienza e storia siano argomenti “difficili” per la tv. È vero?

«Io penso che tutto possa essere raccontato se si trova il modo giusto. Certo, il linguaggio del divulgatore è diverso da quello dell’accademico. L’importante è dare le informazioni fondamentali e non banalizzare mai. Perché la vera cultura non banalizza, ma eleva».

Eppure molti docenti sostengono che oggi i ragazzi “vivono solo nel presente”. Lei, che insegna, quale impressione ha?

«Questa tendenza c’è e credo nasca da un equivoco. Oggi si tende a considerare utile solo ciò che dà profitto materiale, invece è utile ciò che ci rende migliori. In questo senso la Storia lo è. Senza, saremmo un albero senza radici, che quindi crolla. La cultura ci dà i muscoli per essere cittadini più consapevoli».

E la tv che cosa può fare?

«La tv è nata per diffondere informazione e cultura, anche se oggi è vista spesso come intrattenimento. Ma non c’è conflitto: si può fare intrattenimento culturale. Del resto anche nell’antichità la cultura era orale, fatta di parole e “immagini”. I libri sono arrivati dopo».

Ma lei quando ha deciso di diventare una storica?

«Ero bambina e già sapevo che volevo occuparmi di questo».

Parliamo di questi speciali...

«A Ercolano siamo andati nelle zone meno note al pubblico attraverso cunicoli che risalgono ai primi scavi fatti sotto i Borboni. E per “Kosmos”, lo speciale sull’astronomia, mi sono avvalsa di un collaboratore d’eccezione: l’astrofisico Simone Iovenitti».

Ercolano, un tesoro da riscoprire

Ercolano vivere una città antica - Focus - da lunedì 27 novembre - ore 21.05

«Nelle due puntate raccontiamo l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. che investì Ercolano con una nube di cenere rovente: la vaporizzò all’istante e la seppellì sotto 20 metri di cenere. La prima scoperta archeologica avvenne per caso durante lo scavo di un pozzo nel 1709; gli scavi veri e propri iniziano nel 1738 e si intensificano a partire dal 1927. Ercolano si è conservata persino meglio di Pompei: per esempio, ci sono i secondi piani delle case. Eppure è un po’ “trascurata”, perché più piccola e più difficile da visitare. Un peccato, perché è una vera “bomboniera”.

Al tempo degli antichi Romani la città si trovava sul mare e ospitava le ville di villeggiatura di personaggi importanti come Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, il suocero di Giulio Cesare. Siamo andati nell’antico teatro attraverso una serie di cunicoli che con le loro atmosfere spettrali hanno ispirato i primi romanzi gotici. Poi nella Villa dei Papiri, dove è stata trovata un’intera libreria: in principio sembravano pezzi di tronco d’albero, poi gli studiosi sono riusciti a “srotolarli”, scoprendo un tesoro di trattati, soprattutto di filosofia. Oltre metà di Ercolano è ancora sottoterra: non è stato trovato neppure il Foro, che era il cuore di ogni città romana».

Quali sono i medici che ci ispirano tuttora

La medicina degli antichi - Focus - lunedì 11 dicembre - ore 21.05

«Andremo nell’antica Grecia e nell’antica Roma per capire in che modo, dall’incontro tra pensiero magico, rimedi empirici, razionalizzazione e trasmissione delle esperienze pratiche, è nata la moderna medicina. Potremmo dire che questa scienza sia stata “inventata” da Ippocrate, un medico greco nato sull’isola di Kos nel 460 avanti Cristo: ancora oggi chi diventa dottore pronuncia il suo giuramento. Già questo dimostra che allora la medicina era indispensabile, anche se aveva molti limiti. Per esempio, non esistevano veri anestetici e le prime rudimentali operazioni chirurgiche venivano fatte con il paziente sveglio. La paura nei confronti delle cure più dolorose faceva prosperare soluzioni “alternative” come pozioni e formule magiche.

I medici a Roma erano di solito schiavi, non cittadini liberi; eppure solo i ricchi e nobili potevano permettersi quelli più celebri. Erano molto abili nel curare le ferite di guerra, anche perché potevano “esercitarsi” con le vittime delle continue campagne militari. Invece poco potevano contro la morte per parto, così diffusa da abbassare l’età media delle donne attorno ai 20 anni. La malattia era vista come una maledizione degli dei e per questo esistevano templi dove pregare il dio della medicina: Esculapio (Asclepio per i Greci)».

Ecco perché astrologia e astronomia erano... la stessa cosa

Kosmos - Focus - da giovedì 4 gennaio - ore 21.05

«Questo speciale si articola in tre puntate (partendo il 4 gennaio, per tre giovedì), dedicate rispettivamente alla Terra, al Sole e alla Luna, e alle stelle. Mi accompagnerà nel viaggio Simone Iovenitti dell’Istituto nazionale di astrofisica. La prima cosa da chiarire è che nei tempi antichi non esisteva una vera distinzione tra quelle che oggi chiamiamo astrologia e astronomia: la scienza degli astri studiava l’aspetto fisico dei corpi celesti, i loro movimenti nel cielo e la loro presunta influenza sulla vita degli uomini. Del resto la maggioranza degli antichi non credeva nel libero arbitrio, come noi, ma nel fato e in un destino deciso dalle stelle.

Sebbene non avessero gli strumenti moderni, erano capaci di calcoli raffinati: oltre 2 mila anni fa Eratostene di Cirene calcolò la circonferenza della Terra in maniera sostanzialmente esatta, partendo dalla misura dell’ombra di un bastone in luoghi diversi e utilizzando solo i calcoli matematici! Gli antichi conoscevano i movimenti dei pianeti e “inventarono” le costellazioni e il calendario. Però credevano anche che le stelle fossero tutte alla stessa distanza, incastonate su una sfera celeste (per questo si parla ancora di “stelle fisse”)».