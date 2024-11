Laura Pepe: «Racconto le guerre che hanno reso grande Roma»

Su Focus arriva il nuovo programma “Le grandi battaglie di Roma” Giorgia Belfiore







Ammettetelo, quando a scuola c’era la lezione di Storia la classe si divideva in due: chi veniva catturato dalle parole della professoressa e chi... sbadigliava. D’altronde, mantenere alta l’attenzione non è sempre così facile. Per fortuna però c’è Laura Pepe, saggista, storica e docente presso l’Università degli Studi di Milano, che dal 22 novembre conduce “Le grandi battaglie di Roma”, il nuovo programma di Focus (canale 35). In tre prime serate Pepe ripercorre in maniera coinvolgente la storia dell’antica Roma attraverso le principali guerre.

Perché ha scelto questo tema?

«Rispetto al passato sono cambiate tante cose, ma le guerre rimangono una costante. Conoscerle e studiarle può aiutare a capire il presente».

Quali sono le tre guerre che hanno determinato la storia di Roma?

«Le guerre puniche, tra il III e il II secolo a.C., quelle civili, in particolare gli scontri tra Cesare e Pompeo (tra il 49 e il 45 a.C.) e il conflitto di Adrianopoli (nel 378), che portò alla fine dell’Impero».

Come volevano essere ricordati dalle generazioni future i Romani?

«Ci hanno trasmesso storie bellissime ed edificanti su loro stessi, ma in realtà sono stati crudelissimi, anche più dei popoli contro cui combattevano».

Facciamo un esempio?

«Giulio Cesare parlava della conquista delle Gallie come un’opera di civilizzazione, nascondendo il fatto di aver massacrato un popolo. Era pura propaganda».

Qual è l’eredità più grande che ci hanno lasciato?

«Sono stati loro a inventare il diritto come scienza giuridica».

Che cosa potremmo invece noi insegnare a loro?

«Un po’ di umanità. Per esempio, Seneca diceva che gli schiavi erano uomini, però dall’altra parte erano trattati sempre come schiavi. Insomma, c’era parecchia ipocrisia».

Una figura sottovalutata?

«Livia Drusilla, moglie del primo imperatore Ottaviano Augusto. Una donna ambiziosa e determinata, senza la quale lui non avrebbe fatto ciò che ha fatto».

Un imperatore che le piacerebbe incontrare?

«Nerone, per dirgli: “Vai avanti così”. E per suonare la cetra con lui».

Quindi non è vero che era pazzo.

«Assolutamente no. Sfatiamo questo mito. Era simpatico e vicino alle masse. La storia poi è stata scritta dai senatori che lo detestavano».

Sfatiamo altri falsi miti: esisteva davvero il saluto romano?

«No, i Romani si salutavano con una stretta di avambraccio».

Vivevano sempre in guerra.

«Questo è vero!».

Si abbuffavano tutti i giorni.

«No, solo durante i banchetti, riservati comunque a pochi, mentre il popolo mangiava soprattutto cereali, legumi, olive e formaggio. Amavano il “garum”, una salsa usata come condimento a base di interiora di pesce fermentato. Poi soffrivano di reflusso e gastrite...».

Un’ultima curiosità: è vero che tutte le strade portano a Roma?

«Certo (ride)!».