Laura Torrisi: «Con me chiunque impara a cucinare, anche Pieraccioni»

Basta con gli chef provetti in tv: i “negati” ai fornelli avranno finalmente la loro rivincita. Nel nuovo programma “Questo non lo so fare”, in onda su Food Network (canale 33) da mercoledì 28 giugno alle 22.00 e in streaming su Discovery+, l’attrice Laura Torrisi ospiterà vari personaggi famosi che ammettono di fare qualche piccolo errore in cucina. E con l’aiuto dello chef-influencer Federico Fusca, li guiderà a realizzare ottimi piatti della tradizione italiana.

Com’è nata la trasmissione?

«Fin da bambina ho sempre avuto la passione per la cucina e da tempo avrei voluto cimentarmi in un format. Ma mi mancava sempre qualcosina per proporre un’idea. Nel frattempo, Leonardo (Pieraccioni, l’ex compagno di Laura Torrisi, ndr) mi consigliava di aprire anche un locale mio. Noi pranziamo e ceniamo spesso insieme con nostra figlia Martina, e lui apprezza molto quello che gli preparo perché è un buongustaio. Una volta a tavola se ne è uscito con questa frase: “Certo, tu sei brava, ma bisognerebbe far vedere quello che gli altri non sanno fare”. Lì ho avuto l’illuminazione e gli ho detto: “Ma tu sei un genio!”».

Quindi avete condiviso l’idea del programma. Ma chi di voi due cucina meglio?

«Leonardo non sa fare nulla. A parte la pasta in bianco e l’uovo fritto (forse). In genere aggiunge una sottiletta in tutti i piatti e dice che in questo modo è un “gourmet” (ride). Non poteva che essere lui l’ospite della prima puntata».

Qual è la ricetta che Pieraccioni ha provato a fare in tv, all’inizio con scarsi risultati?

«La pappa al pomodoro, da buon toscano. In studio ha imparato a cucinarla bene e adesso non lo si tiene più: continua a invitare gente a casa e gliela propone. A tutti».

Altri ospiti in studio?

«Gigi D’Alessio, Nek, Sergio Friscia, l’ex schermitrice Margherita Granbassi e l’astrologo Antonio Capitani».

Il meno “schiappa”?

«Gigi. Lui è bravissimo, è stato difficile trovare qualcosa che non sapesse cucinare. Ma ce l’abbiamo fatta: ogni bravo chef ha il suo tallone d’Achille».

Porteranno tutti piatti regionali?

«Quasi tutti, sì. Tranne Margherita: con lei, che è mamma come me, abbiamo preparato un piatto per i bambini che non vogliono mai mangiare le verdure».

Sua figlia Martina ha già 12 anni. La aiuta in cucina?

«Ma quando mai! E neanche apparecchia, figuriamoci poi lavare i piatti. È l’età: adesso tutto quello che fa la mamma non va bene, per principio».

Cosa le prepara quando vuole prenderla per la gola?

«Con una pasta alla carbonara me la “compro” sempre».

Non le dice mai: «Il sugo buono come il tuo non lo fa nessuno»?

«Lo dice alla nonna Cettina, mia madre: Martina preferisce il suo sugo di pomodoro, fatto con la passata, al mio più rustico. Ma un giorno le insegnerò a fare i maccheroni a mano con il ferro da calza, come si fa da noi a Catania».

Altre tradizioni di famiglia?

«Mettere il finocchietto selvatico nella salsiccia: anche quella la faccio io, in casa».

Una super professionista!

«Ho un livello ulteriormente “pro” perché sono celiaca. Infatti in trasmissione con Federico daremo tante alternative per chi è intollerante al glutine».

Federico che tipo di spalla sarà?

«Un simpatico dirimpettaio: arriva come disturbatore e poi si rivela un prezioso consigliere che aiuta gli ospiti a evitare gli errori più frequenti che si fanno in cucina (come i tre che l’esperto spiega nel box qui sotto, ndr)».

Il cibo che la rimette in pace con il mondo?

«Pane e pomodoro. Prediligo il gusto salato al dolce, per anni ho fatto colazione con focaccia e mortadella».

Un sapore che proprio non digerisce?

«La salvia non mi piace».

Fornelli a parte, le capita mai di pensare: “Questo non lo so fare”?

«Quando c’è qualcosa da montare. Persino la sorpresa di un ovetto di cioccolato mi mette in seria difficoltà: seguo le istruzioni e ci impiego una vita».

Ultimo dubbio: quando si mette il sale nell’acqua della pasta?

«Io lo metto dopo che l’acqua bolle, ma se lo si vuol mettere prima va bene lo stesso. Chi sono io per impedirlo?».