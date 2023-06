“L’avversario”, con Marco Tardelli

Da lunedì 5 giugno su Rai3, intervista sei grandi sportivi: da Platini alla Pellegrini Marco Tardelli in campo nella vittoriosa finale con la Germania Ovest a Spagna 1982 Antonio de Felice







Nel mondo dello sport gli avversari sono ovunque e ogni atleta reagisce a modo suo per batterli. Come? Ce lo spiega Marco Tardelli in “L’avversario”, da lunedì 5 giugno in seconda serata su Rai3. Campione del mondo nel 1982 in Spagna dove segnò anche nella finale contro la Germania Ovest, l’ex difensore e centrocampista toscano incontra sei famosissimi sportivi: Antonio Cassano, Roberto Mancini, Federica Pellegrini, Lea Pericoli, Michel Platini e Franco Menichelli.

Marco, anche lei avrà avuto avversari ostici.

«Un nome su tutti: Nicola Ripa. Era la stagione 1973/1974, giocava ala destra nella Sambenedettese quando ero terzino al Pisa in Serie B, avevo 20 anni. Un incubo».

Fuori dal campo?

«Mia madre! Io adoravo il pallone, ma lei non voleva. Preferiva che studiassi: infatti sono diventato geometra per fare felici i miei genitori».

Sono iconici i suoi urli dopo il gol e al termine della finale contro la Germania Ovest nel Mondiale del 1982.

«Urli liberatori, verso i giocatori tedeschi: chissà, forse ho ripensato a Ripa... Ma erano urli anche verso gli ostacoli della vita superati. Da piccolo ero gracilino e nessuno credeva in me».

Capita mai che i peggiori avversari di uno sportivo siano i suoi pensieri?

«Certo, può essere. Tutto dipende dal nostro modo di valutare le situazioni e ragionare».

Se dovesse dare un consiglio a un giovane atleta?

«Avere passione: è quella che mi ha permesso di combattere e di superare tanti ostacoli».