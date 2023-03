Le 10 follie di “Avanti un altro!”

C’è chi confonde Barack Obama con Wanna Marchi e chi schiaccia un pisolino in diretta... mentre Paolo Bonolis fa suonare per lei una dolce ninna nanna Paolo Fiorelli







Paolo Bonolis ama ripetere che i veri protagonisti di “Avanti un altro!” sono i concorrenti. Perché sì, i componenti del “Salottino” hanno tanta fantasia, ma vuoi mettere con quello che riescono a inventarsi i partecipanti al quiz? «Abbiamo visto e sentito di tutto» racconta Marco Salvati, autore storico del programma «ma le cose più divertenti sono le risposte sbagliate».

Colpa dell’emozione? «Sicuramente c’è anche quella, ma non solo. Per esempio, molti ragazzi pensano che sia normale non conoscere la Storia. E se gli chiedi qualcosa sui Beatles rispondono: “Ma io non ero ancora nato!”. E poi ci sono i vestiti assurdi, i tic, i modi bizzarri di esprimersi...».

Tutto pane per i denti affilatissimi di Bonolis: «Lui ha un fiuto eccezionale per i dettagli. Appena ne nota uno divertente, comincia a incalzare il concorrente e ne nascono gag irresistibili». Per questo motivo abbiamo deciso di scegliere le più belle “follie” dei concorrenti di “Avanti un altro!”.

CRETINO CERTIFICATO

«C’era un aspirante concorrente che, sceso dal pullman, si è messo a gridare: “Prendete me, prendete me”» ricorda Salvati. «“Perché io sono scemo”. Evidentemente lo riteneva un titolo di merito. “Scusi” gli fa Bonolis “ma secondo la celebre regola del libro "Comma 22", se lei ammette di essere scemo, allora non lo è”. Ma lui non si è arreso e ha chiamato a gran voce la moglie: “Carmela! Chi sono io?”. E lei ha risposto: “Sei un cretino!!!”». IL CAFFÈ SMACCHIATORE

Domanda di Bonolis: «Per togliere una macchia dal colletto della camicia, cosa bisogna versarci sopra?». Risposta del concorrente: «Il caffè». LO SQUILLO DI OLIMPIA

La signora Olimpia Madonia, con la sua risata squillante, anzi assordante, è ormai “virale” sui social. E di recente Bonolis l’ha reinvitata in trasmissione. Lei ha esclamato: «Finalmente! Tutti mi dicevano: “Perché non torni? Perché non torni? Perché?”». E Bonolis: «Perché non la volevo io!». LA PARRUCCA VOLANTE

«Paolo è un gran baciatore di vecchiette» racconta divertito Salvati. «Le coinvolge nel programma, le fa sedere al posto dei tecnici. Ma qualche giorno fa, nell’entusiasmo di un “bacio appassionato”, la parrucca di una signora (di nome Anna, ndr) è volata via. Lui, premuroso, le ha chiesto se poteva trasmettere la scena. E lei: “Sì sì, mi sono divertita un mondo”». LA BELLA ADDORMENTATA

All’improvviso Bonolis fa intonare una dolce ninna nanna. Poi si avvicina a una signora del pubblico che si è addormentata e, insieme a tutto lo studio, attende il suo risveglio. Quando finalmente questo avviene, le offre cornetto e caffè! IL COMIZIO

Il concorrente Angelo Cofone aveva aspirazioni in politica e ha portato il filmato di un comizio, presentandolo così: «A luglio ci sono stati i votazioni ad Acri!». Peccato che tra inciampi, interruzioni ed espressioni dialettali, del discorso non si capisse nulla. Ed ecco la domanda stupita di Laurenti: «C’è qualche salame che l’ha votato?». EFFETTO “BONAS” E “BONUS”

In teoria la “Bonas” Sophie Codegoni e il “Bonus” Andrea De Paoli dovrebbero indurre all’errore i concorrenti, distraendoli con il loro fascino. Ma ci riescono? «Spesso sì» assicura Salvati. «Ci sono donne che vanno in “confusione erotica” e ragazzi che arrossiscono e balbettano... soprattutto quelli più giovani!». IO ME NE ANDREI

Una volta, alla domanda «Chi cantava “Let it be”: i Beatles o i Pink Floyd?» la risposta sbagliata del concorrente («I Pink Floyd!») ha scatenato in Bonolis una tale indignazione che se ne è andato dallo studio cantando il verso di Baglioni “Io me ne andrei”. «È diventata una gag» spiega Salvati. «Abbiamo pronta la base musicale e, di fronte a errori troppo grossi, Paolo se ne va... seguito da tutti i tecnici».

Le preferite di Paolo Bonolis

In 12 anni di “Avanti un altro!”, Paolo Bonolis ne ha sentite veramente di cotte e di crude. Difficile perciò fargli scegliere “solo” due errori dei suoi concorrenti. Alla fine, però, il conduttore ha ammesso di avere una certa predilezione per gli svarioni causati da una cattiva comprensione della lingua e della cultura anglosassone. Per cui, ecco i suoi “sfondoni” preferiti...