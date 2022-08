Le creature di acqua dolce a “Superquark”

Tutti gli argomenti trattati nell'appuntamento di mercoledì 3 agosto su Rai1 Redazione Sorrisi







Nuovo appuntamento con "Superquark", in onda mercoledì 3 agosto alle 21.25 su Rai1 con una serata ricca di argomenti interessanti.

Nella quarta puntata tornano i documentari della BBC sul gioco della seduzione nel mondo animale, questa volta ambientato nello scenario dell’acqua dolce, che occupa solo una piccola parte della superficie della terra ma è un luogo vitale per milioni di creature che si riuniscono per trovare un compagno, nonché una delle arene più difficili per il corteggiamento.



Altro tema della nuova puntata di "Superquark" è la Banca della Cute della Regione Emilia-Romagna, collegata al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena, è una delle cinque banche del tessuto cutaneo italiane accreditate dal Centro Nazionale Trapianti.

Inviato tra gli iceberg della Groenlandia, Alberto Angela racconterà di questi giganti galleggianti navigandoci in mezzo, tra scenari meravigliosi. Ancora, nel servizio di Barbara Bernardini e Marco Visalberghi, si parlerà di Tree Talker, sistema di ricerca pionieristico che si propone di entrare in contatto con alberi e foreste in giro per il mondo e raccogliere dati vitali sul loro benessere, nata dalla mente del Premio Nobel Riccardo Valentini, un ingegnere dell’Università della Tuscia specializzato nell’analisi dei big data e cambiamenti climatici.

Come sempre, Piero Angela avrà in studio degli ospiti per le rubriche: in particolare, per “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi che spiegherà quali sono i migliori sostituti del latte e della carne con Daniela Franco; per “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero parlerà dell’incoronazione di Napoleone; per “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro spiegherà come funziona la “macchina del fango”. “L’esperimento” con il fisico Paco Lanciano: cosa sono i mooni?

Infine, in seconda serata Piero Angela con “Superquak Natura” presenterà un documentario sugli ambienti più estremi, quarto episodio completo della serie BBC "Un pianeta perfetto".