“Le iene”, i 3 inviati più felici (e tosti)

Prima di arrivare a “Le iene” che cosa facevi?

«Studiavo Economia e marketing all’università, ma la mia passione, il mio sogno sin da bambina era quello di entrare nell’Arma dei Carabinieri».

E “Le iene” cosa c’entrano?

«A 21 anni mi avevano chiamato a presentare uno spettacolo di comici in Emilia, quella sera tra il pubblico c’era un ex autore di “Le iene”, mi chiese se volevo fare un colloquio».

Come mai te lo propose?

«Non ne avevo la minima idea. In seguito l’autore con cui feci il colloquio mi disse che si vedeva che avevo molta grinta. Comunque per un bel po’ ho fatto la gavetta: sono stata a leggere il giornale su una sedia e a capire cosa significasse fare la “iena”, come preparare un servizio».

Il programma lo seguivi?

«Era uno dei pochi che guardavo in tv, mi piacevano soprattutto i servizi dove c’erano delle indagini, delle ricerche da fare, era la parte che mi appassionava di più».

Il tuo primo servizio da “iena”?

«Nel 2014. Ho iniziato con una telecamera nascosta, da sola. Ripensandoci adesso, forse ero molto incosciente. Mi sono proposta per andare da un usuraio fingendo di avere una mia attività. Ero talmente in ansia che, durante una manovra, ho fatto un incidente con l’auto nel parcheggio».

La tua prima inchiesta?

«Una serie di servizi su Sveva Cardinale, in arte Paola Catanzaro, una donna che faceva strane cerimonie e dicendo di avere dei superpoteri plagiava le persone. Alla fine è stata arrestata».

Ti sei mai sentita in pericolo?

«No, mai. In alcune situazioni mi sono agitata, però in quei momenti neanche ci pensi al pericolo: fai quello che devi fare, sei talmente presa e non pensi alla sberla che ti potrebbe arrivare».

Dove ti vedi tra dieci anni?

«Spero di essere mamma, sul lavoro non so. Non faccio mai troppi piani. Due anni fa non pensavo neanche di arrivare a condurre. Ora invece, dopo averlo fatto, so che la conduzione mi piace e mi diverte. Ma c’è tanto da imparare».

Se non fossi arrivata a “Le iene” oggi saresti...

«Non riesco a immaginarmi laureata in Economia e dietro a una scrivania. Oggi sono contenta così».