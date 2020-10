“Le iene presentano…”, dal 5 ottobre in prima serata

01 Ottobre 2020 | 8:56 di Solange Savagnone

Anche quest’anno “Le iene” torneranno a realizzare grandi inchieste su casi importanti come la morte di Marco Vannini, la vicenda di Chico Forti, da 20 anni in carcere negli Stati Uniti per un omicidio che non avrebbe commesso, e la strage di Erba per cui sono stati condannati Rosa Bazzi e Olindo Romano.

Ma ci saranno anche alcuni speciali in prima serata. Si parte il 5 ottobre con “Le iene presentano: speciale Mario Biondo. Un suicidio Inspiegabile”. Mario Biondo era un cameraman siciliano, sposato con la famosa giornalista spagnola Raquel Sánchez Silva, che è stato trovato impiccato nel 2013 nella sua casa di Madrid. Ma l’ipotesi del suicidio non convince. La iena Cristiano Pasca ripercorre tutta la vicenda: «Gli ultimi anni del mio percorso a “Le iene” li ho dedicati quasi interamente a questa storia, facendo la spola tra Palermo e Madrid. Ho passato notti insonni ad analizzare documenti, studiare sentenze e perizie. Abbiamo fatto tutto questo non soltanto perché crediamo che Mario non si sia suicidato, ma soprattutto per cercare di donare un po’ di pace a una famiglia che da troppi anni sta aspettando delle risposte. La nostra indagine non terminerà con quello che vedrete il 5 ottobre ma continueremo a cercare».