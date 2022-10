“Le Iene presentano: Inside”. 6 inviati, una missione: andare in cerca della verità

Su Italia 1 debutta un programma di inchieste con alcuni dei protagonisti dello show di Davide Parenti Barbara Mosconi







Da domenica 30 ottobre in prima serata su Italia 1 andranno in onda sei speciali (uno a settimana) intitolati “Le Iene presentano: Inside”. Spiega Davide Parenti, che 25 anni fa creò il programma, ormai marchio distintivo della rete: «“Inside” in inglese significa “dentro”. E “dentro il tema” della serata è esattamente dove vogliamo portare gli spettatori. A “Le Iene” ci siamo occupati di quasi tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni. Con questo passato alle spalle possiamo mettere in fila tante storie che abbiamo approfondito e spesso riportato all’attenzione».

Era già accaduto che alcuni temi venissero affrontati in speciali realizzati a parte rispetto alle canoniche puntate di “Le Iene”. «“Inside” è figlio di quella esperienza. L’impianto è simile, ma cambiano il sistema produttivo e la regia. Ci saranno anche puntate non necessariamente legate a crimini. In questa prima serie autunnale, infatti, su sei serate tre approfondiranno tematiche legate al lavoro, alla droga o alla comicità». Tuttavia si inizia proprio con un giallo: il caso della morte di David Rossi, ex capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena.

I temi delle 6 puntate speciali