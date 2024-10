“Le Iene presentano: Inside”, al via su Italia 1

Dal 10 ottobre in prima serata, lo spin-off, ideato da Davide Parenti Antonella Silvestri







A partire da giovedì 10 ottobre torna in prima serata "Le Iene presentano: Inside", lo spin-off, ideato da Davide Parenti, che offre approfondimenti inediti su alcuni temi forti seguiti dal programma di Italia 1. Cinque le puntate: "Bellezza" di Veronica Ruggeri, "Disastri Italiani" di Roberta Rei, "Mostri di Ponticelli" di Giulio Golia, "Ambiente" di Matteo Viviani. Si comincia con "Esorcismi" di Gaetano Pecoraro, che abbiamo intervistato.

Cosa l’ha spinta a indagare sul tema degli esorcismi?

«Tutto è nato da una lettera giunta in redazione, dove ne arrivano migliaia a settimana. A scriverla era una ragazza di 17 anni, della provincia di Caserta, che chiedeva aiuto per la sorella tredicenne».

Ritiene che ci sia un confine tra fede e superstizione in questo ambito?

«Non parlerei di limiti. Posso dire che ci sono da un lato preti e persone vicine alla Chiesa che praticano esorcismi per avere un po’ di potere sulla comunità in cui operano e dall’altro religiosi seri, riconosciuti dalla Chiesa, che devono sottostare a tutta una serie di regole. Oggi i preti esorcisti attivi in Italia sono circa trecento».

Quali sono i Paesi in cui il fenomeno è più diffuso?

«Secondo i dati ufficiali, in Italia ogni anno ci sono 500 mila persone che si rivolgono a un esorcista. Il fenomeno è diffuso. Ci sono casi importanti in India, in Africa, in Argentina».

Di fronte a certe storie di possessione ha mai provato un senso di inquietudine?

«Sì, ma mi è capitato soprattutto quando ho fatto l’inviato di guerra in Siria e in Libia, dove ho vissuto e raccontato storie di una drammaticità unica».

C’è stato un momento in cui ha sentito di dover mettere in discussione le sue convinzioni personali?

«Spesso. Nel mio percorso di indagine e approfondimento su un determinato tema, mi sono ritrovato a deviare da una traiettoria iniziale, imboccando sentieri inaspettati e opposti».