“Le ricette del convento”, tre monaci e i piatti dell’antica tradizione

Anche in questa nuova stagione di "Le ricette del convento", in partenza domenica 5 novembre alle 17.40, i tre monaci dell’Abbazia di San Martino delle Scale (PA) ci proporranno piatti dell’antica tradizione. E abbiamo rubato qualche idea a Don Salvatore, lo chef in tonaca.

Quali piatti piacciono di più ai monaci?

«I primi, come la pasta alla garibaldina con il ragù di agnello o le penne strascicate. E poi i dolci: vanno matti per le crespelle di riso fritte e servite con succo di arancia e miele».

Un piatto siciliano da assaggiare?

«Direi la caponata di melanzane e la cassata».

Consigli per ricette economiche?

«Io uso spesso lo sgombro cotto al forno, spinato e condito con olio e prezzemolo».

Ricicla gli avanzi?

«Sempre. Alla sera si mangiano gli avanzi del pranzo. Per esempio, con il risotto preparo dei piccoli arancini con dentro un pezzettodi formaggio e poi cotti al forno».