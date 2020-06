Le ultime puntate di “La Prova del Cuoco”, “UnoMattina”, “Mattino 5”, “Agorà”, “Mi Manda Rai3” e “Italia Sì”

26 Giugno 2020 | 14:03 di Giulio Pasqui

Venerdì 26 giugno è ufficialmente finita la stagione televisiva, perlomeno in day-time. Tra addii e arrivederci, gran parte dei programmi hanno salutato il pubblico: "UnoMattina", "Agorà", "Mi Manda Rai3", "Italia Sì - Giorno per Giorno", "La Prova del Cuoco", "La Vita in Diretta". Ma, attenzione: la tv non va in ferie, perché da lunedì 29 giugno iniziano le versione estive dei suddetti contenitori o nuovi programmi come "C'è tempo per...", il nuovo appuntamento mattutino condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini.

L'ultima puntata di "UnoMattina" con Bisti e Poletti

Valentina Bisti e Roberto Poletti hanno salutato il pubblico. A settembre, infatti, non torneranno alla guida di "UnoMattina" (mentre dal 29 giugno lasceranno spazio ai conduttori della versione estiva, Barbara Capponi e Alessandro Baracchini). «Io in autunno farò un'altra cosa su Rai1», ha svelato lui. «Io torno alla conduzione del Tg1", ha fatto eco lei, che poco prima si era commossa. "Poi il mondo è piccolo, ci ritroveremo. Buone vacanze».

Con le lacrime agli occhi e l'emozione a farla da padrone, Bisti e Poletti hanno anche ringraziato tutta la squadra del contenitore mattutino della Rai. «Quest'anno abbiamo raccontato i momenti belli, ma anche il dolore e lo sconforto di questo periodo che tutti gli italiani hanno vissuto insieme. L'abbiamo fatto con grande rispetto per chi ci segue e per chi paga il canone», sono state le loro parole.

Pausa estiva anche per "Mattino 5"

Anche Francesco Vecchi ha salutato il pubblico di "Mattino 5". «Torneremo il 7 settembre. Voglio ringraziare anzitutto il pubblico che ci ha seguito con numeri da record, anche perché per molti mesi la gente è stata a casa. Però ci ha scelto, ha scelto la nostra informazione concreta, di buon senso, non ideologica. Evidentemente quelli che ci hanno scelto l'hanno apprezzata. Ringrazio il nostro editore che ci ha chiesto quell'informazione, che era nelle nostre corde. Ringrazio la direzione generale, la direzione di VideoNews. Ringrazio anche la mia line giornalistica, gli autori, i giornalisti in giro per l'Italia, la produzione, la segreteria... Siamo in tanti per fare questo programma. E anche se penso che sia un privilegio lavorare in una squadra così e che sia un privilegio fare questo mestiere, non possiamo nascondere che sono 200 puntate, sono 200 sveglie all'alba. Ci sono momenti di fatica, di difficoltà, c'è stata anche la paura quest'anno. Per tutti quei momenti che quella squadra ha sempre superato, io mi sono segnato una tacca nel cuore e dal cuore vi ringrazio. A tutti auguro una buona estate, ci rivediamo. Forza». Francesco Vecchi tornerà a settembre alla guida di “Mattino 5” con Federica Panicucci.

I saluti di Serena Bortone ad "Agorà"

Ultima puntata pure per "Agorà". Serena Bortone ha lasciato la conduzione del talk show mattutino di Rai3, che a settembre compirà il decennale: «Questa è la mia ultima puntata. Sono orgogliosa di aver appartenuto a questa storia e di aver avuto privilegio di guidare una squadra nella quale sono cresciuta. È stato un anno credule. Ricorderò per sempre l'angoscia della diretta del primo giorno del lockdown, ricorderò anche il momento in cui ho capito la necessità di esserci per stare vicino alla gente (...) Abbiamo cercato di fare il nostro dovere di servizio pubblico rappresentando le tante voci diverse che compongono il Paese con la libertà professionale che la Rai ci ha sempre garantito. Se un pochino ci siamo riusciti nell'ultima stagione è anche perché siamo sempre stati uniti. L'ultimo grazie va alla grande umanità di questo gruppo di lavoro, che sa che i percorsi più impervi si superano solo insieme, fianco a fianco, dandoci una mano. Per alcuni di noi oggi le strade si dividono: a chi resta e a chi va, soave sia il vento, come in un'opera di Mozart. Lunga vita ad "Agorà", viva Rai3».

Voce rotta e lacrime agli occhi, la giornalista ha fatto una promessa al suo pubblico: «Una cosa è certa: "we will meet again", ci incontreremo ancora». Dal 29 giugno è prevista la versione estiva, "Agorà Estate", condotta dal giornalista Roberto Vicaretti.

Salvo Sottile lascia "Mi Manda Rai3"

Commosso anche Salvo Sottile per la sua ultima puntata alla guida di “Mi Manda Rai3”. Ecco le sue parole: «Questa è l'ultima puntata che conduco di “Mi Manda Rai3”, un programma che è stata un'avventura stroardinaria, ma che è stato anche difficile perché ci siamo messi a disposizione dei telespettatori. Abbiamo dovuto cambiare pelle durante l'epoca del Covid, cercando di diventare un centro di ascolto per i cittadini. È stato possibile grande a una straordinaria squadra. Se ho sbagliato qualcosa, l'ho sbagliata io. Se vi abbiamo portato del beneficio, è stato merito della squadra. Mi mancherà, mi mancherete voi. Per l'ultima volta vi saluto nel modo più affettuoso: ciao, buone vacanze».

Marco Liorni chiude la stagione di "Italia Sì - Giorno per Giorno"

Oggi è terminato "Italia Sì - Giorno per Giorno", l'appuntamento quotidiano con Marco Liorni: «Non era facile entrare in corsa così e fare un quotidiano», ha detto il padrone di casa per ringraziare tutta la squadra. «Un bacione a Eleonora Daniele: questa è casa sua, tornerà presto a farvi compagnia». L'ultima puntata di "Italia Sì" nella versione classica del sabato pomeriggio andrà in onda sabato 27 giugno.

Titoli di coda su "La Prova del Cuoco"

Dopo vent'anni, scorrono i titoli di coda su “La Prova del Cuoco”. Il congedo è toccato a Elisa Isoardi: «Mi dispiace. Sì, mi dispiace perché era bello. Spero sia un arrivederci e non un addio. Ringrazio la squadra Rai e la squadra Endemol, che da vent'anni realizzano questo programma con una passione infinita». A stento la conduttrice ha mantenuto le lacrime quando Claudio Lippi e i cuochi della trasmissione del mezzogiorno le hanno dedicato parole di stima e affetto. «Siete voi che avete aiutato me, ciao» le sue ultime parole.